Itä-Suomen ja Keski-Suomen sairaalat tahtovat turvata sairaalat perustamalla liikkuvia leikkaustiimejä

Itä-Suomen ja Keski-Suomen halutaan perustaa liikkuvia leikkaustiimejä, jotka voisivat tehdä tiettyjä vaativia ja harvinaisia leikkauksia alueen sairaaloissa.

Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien johtajat luovuttivat yhteisen kannanottonsa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) keskiviikkona.

Kannanoton mukaan esitetty tiimimalli noudattaa hallitusohjelman linjauksia sosiaali-ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta.

Erityisvastuualueeseen kuuluvat Kuopion, Jyväskylän, Mikkelin, Joensuun ja Savonlinnan keskussairaalat. Syys- ja lokakuun aikana sairaanhoitopiirien valtuustot saavat käsiteltäväkseen järjestämissopimuksen, joka määrittelee tiimimallilla hoidettavat leikkaukset.

Kannanoton mukaan sairaanhoitopiireillä on yhteinen näkemys siitä, että tiimimallilla turvataan sairaaloiden päivystystoiminta ja paikallinen osaaminen erva-alueella, joka on on maantieteellisesti laaja.