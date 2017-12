Uusperheen joulussa pitäisi korostua tasa-arvo — Tunnelmiin liittyy paljon myös vahvoja tunteita Uusperheiden ensimmäinen joulu voi vaatia monenlaista suunnittelua ja ehkä pientä häslinkiäkin. Lapsen pitäisi kuitenkin tietää, mitä hän voi joulultaan odottaa. Soila Puurtinen Uusperheen lapsi saattaa kokea jopa mukavaksi sen, että joulua vietetään kahdessa paikassa, ja lahjojakin jaetaan kahtena päivänä. Lapselle kerrotuista joulusuunnitelmista tulee aikuisten pitää kuitenkin kiinni niin hyvin kuin suinkin.

Joulunvietto uusperheissä sujuu sitä mutkattomammin, mitä huolellisemmin joululoman ja aaton ohjelma on suunniteltu. Lapset ovat aina uteliaita tietämään etukäteen, millaista tekemistä heidän joulunviettoonsa kuuluu.

Uusperheissä pitäisi tietää erityisen tarkkaan, mitä jouluna milloinkin puuhataan. Ennakointi, suunnitelmista ja jopa aikatauluista kertominen vähentää lapsen stressiä ja luo turvallisuuden tunnetta.

Kodeissa on mielekästä pohtia, että varsinaista joulujuhlaa voidaan viettää joulupäivänä tai vielä tapaninakin. - Elisa Jyllikoski

— Suunnitelmista on pidettävä totta kai myös kiinni, neuvoo Suomen Uusperheiden Liiton uusperheneuvoja Elisa Jyllikoski.



Uusperheissä jouluun valmistautuminen riippuu paljon siitä, kuinka tuore uusperhe on. Jos edessä on ensimmäinen joulu, ovat perheenjäsenten ajatukset varmasti erilaisia kuin kokeneella perheellä.

Juhliin ja erityisesti jouluun liittyy runsaasti tunteita.

— Monet uusperheen jäsenet ovat kertoneet, kuinka tunteiden voimakkuus on yllättänyt heidät välittömästi, kun joulusta on alettu puhua kotona.

Tärkeää olisi, että jokainen saa sovitusti vaikka yhden pienenkin toiveensa toteutumaan. Toive voi liittyä vaikkapa joulupöydän tarjoiluihin.

Konkariperheissä joulunvietto sujuu tavallisesti hyvässä hengessä

Kaikkien tasa-arvoinen huomioiminen yhdistää perheenjäseniä ja luo oikeanlaista tunnelmaa.

— Tärkeää ei niinkään ole, missä ympäristössä joulua vietetään. Merkitystä on, millaiseksi kukin ihminen kokee itsensä juhlan keskellä, Jyllikoski sanoo.



Pitkään yhdessä olleissa uusperheissä joulu ei aiheuta välttämättä mitään ihmettelyä, vaan joulutraditioon on syntynyt hyväksi koetut tavat ja aikataulut. Näin pitäisi ollakin.

Sitten taas uusperheiden ensimmäiset joulut tuppaavat olemaan vähän kuin kokeiluja, joista haetaan kokemuksia tuleviin jouluihin. Ilmiö on asiantuntijan mukaan hyvin ymmärrettävissä.

Elisa Jyllikosken mukaan helpompaa olisi, etteivät uusperheen vanhemmat pitäisi kiinni tiukasti omien lapsuusjoulujensa perinteistä, vaan uusperhe rakentaisi yhdessä omat, heille parhaiten sopivat jouluperinteensä.



Järjestely voi olla lapsille jopa hyvin mieluinenkin.Näitä kertomuksia asiantuntijat saavat kuulla aika usein.

— Lapset saavat silloin ikään kuin kahdet joulujuhlat, kun lahjoja jaetaan eri aikoina kahdessa paikassa. Aikuisten mielissä joulun järjestelyt saattavat tuntua tällä tavalla hankalilta, mutta lapsi voi kokea mielessään kaksi joulua mukavaksi perinteeksi.

Lapset havaitsevat herkästi epätasa-arvoisen kohtelun

Jotkin selkeät virheet tulisi uusperheiden joulunvietossa eliminoida kokonaan etukäteen.

Elisa Jyllikoski korostaa edelleen tasa-arvon toteutumista kaikissa suunnitelmissa. Erityisesti lasten näkökulmasta olisi kohteliasta huomioida lahjojen saamiseen liittyvä riemu.

— Olisi tosi hienoa, jotta sukulaiset huomioisivat uusperheen kaikki lapset tasapuolisesti lahjoja antaessaan.

Tilanne ei Jyllikosken mukaan ole mukava, jos biologiset isovanhemmat tuovat lapsenlapsilleen runsaasti joululahjoja, mutta jättävät vähemmälle muistamiselle uusperheen muut lapset.

— Lapset hyvin herkkiä reagoimaan siihen, kohdellaanko heitä samanvertaisesti muihin lapsiin nähden, Jyllikoski huomauttaa.

Ero pitäisi hoitaa tyylikkäästi ja asiallisesti loppuun saakka

Uusperheiden juhlien suunnittelussa voi syntyä kiihkeitä ja räjähdysherkkiäkin eturistiriitoja.

Uusperheneuvoja Elisa Jyllikosken mukaan juuri jouluna nousee usein esiin todellisuus siitä, kuinka hyvin tai huonosti vanhemmat ovat käsitelleet omaa eroaan.

Jos lapsen biologisilla vanhemmilla on riitaiset välit, niin tilanteet saattavat juuri jouluna äityä erittäin ongelmallisiksi.

Jos lapset ovat olleet vanhempien erohetkellä hyvin pieniä, ja vanhempien välit ovat kunnossa, voi lapsi tottua uusperheen joulutapoihin ilman suuria, henkisiä ponnisteluja.

— Eronneiden aikuisten ei tarvitse sentään olla ystäviä, mutta suhde pitää hoitaa hienovaraisesti loppuun. Tärkeää on muistaa, että lapsen hyvinvointi nojaa aina voimakkaasti lasta lähellä olevien aikuisten hyvinvointiin.

arasta siis olisi, että vanhempien välit ovat kunnossa, ja joulua puuhattaisiin aina lapsen etu huomioiden. Sekin on hyvä muistaa, että lapsi kokee aina myös hyvin yksilöllisesti niin uusperheen arjen kuin juhlahetketkin.