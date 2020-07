Mikkelin Pitkäjärven Rantaboksi-kesäkioskiin murtauduttiin taas viime yönä – Varkaita ei ole vielä saatu kiinni

Mikkelin Pitkäjärven kesäkioski Rantaboksi joutui jälleen viime yönä varkauden kohteeksi. 14-vuotiaan kioskiyrittäjän Emilia Simosin kummitäti Jaana Strandman kertoo, että hälytysjärjestelmä antoi hälytyksen kello 5:n aikaan aamulla, ja vartija oli paikalla 4–5 minuutissa.

– Olin itse jo kello 7:n aikaan kioskilla, kun sain tiedon murrosta. Poliisit tekivät paikalla jo omaa tutkintaa.

Vaikka vartija oli paikalla nopeasti, varkaat eivät jääneet kiinni. Murto on aiheuttanut Strandmanin mukaan huomattavasti vähemmän vahinkoa kuin ensimmäinen murto pari viikkoa aikaisemmin, mutta kioskia oli kuitenkin ehditty vaurioittaa. Murtautujat olivat saaneet mukaansa ainakin limsaa.

– Jäätelölaari on hajonnut, sillä ilmeisesti sen päältä on menty sisään. Lukot ja sähkökaappi oli taas murrettu, ja sähköt oli katkaistu. Varkaat ovat lähteneet nopeasti, kun murtohälytin on alkanut pirisemään, eikä kioskista ole ehditty ottaa hirveästi mitään mukaan. Tämä on taas todella harmillista ja surullista, etteikö mikään riitä.

Rantaboksiin uudet järeät lukot ja sisätiloihin kamera

Pitiksen rantaboksiin murtauduttiin ensimmäisen kerran kaksi viikkoa sitten. Silloin varkaat tuhosivat ulkokalusteita, paikkoja oli sotkettu, sähköt katkaistu ja samalla pilattu esimerkiksi kioskin kylmätuotteet. Varkaat olivat ottaneet mukaansa kahvinkeittimen ja kassalippaan.

Ensimmäisen murron jälkeen Simosille ja kioskille alkoi sataa apua muilta yrittäjiltä ja ravintoloitsijoilta. Simos sai rahalahjoituksia ja palveluksia eri yrittäjiltä. Aloitteentekijänä toimi baari-pizzeria Dom, ja lopulta apuaan tarjosi yli 30 yritystä.

Murron jälkeen Rantaboksin murtoturvaa parannettiin, mutta se ei Strandmanin mukaan riittänyt.

Tämä on taas todella harmillista ja surullista, etteikö mikään riitä. — Jaana Strandman

– Lukitsimme luukun niin, että se on huomattavasti vaikeampi murtaa, mutta sekään ei riittänyt, sillä nyt varkaat olivat murtaneet myös seinää. Toki nyt apuna oli hälytysjärjestelmä.

Strandman kertoo, että käyttöön otetaan järeät keinot, jotta murtautuminen saadaan loppumaan.

– Kioskin sisälle tulee kamera. Keskustelimme jo yhden lukkofirman kanssa, että laitamme kioskiin sellaiset lukkosalvat, ettei niitä murreta.

Pitiksen rantaboksi aukeaa murrosta huolimatta tänään maanantaina. Strandmanin mukaan tilanteesta ei lannistuta, ja tänään kesäkioskille voi mennä nauttimaan munkkikahveista.

– Tässä on nyt pari, kolme tuntia siivottu. Kioski aukeaa tänään kello 11, joten ei muuta kuin tervetuloa!

Poliisi suorittaa esitutkintaa

Mikkelin poliisin rikosylikonstaapeli Markus Rauhala vahvistaa, että Pitiksen rantaboksiin murtauduttiin tänä aamuna, ja asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä varkaus.

Esitutkinta on vielä molempien murtojen osalta kesken, ja nyt odotellaan teknisen tutkinnan valmistumista.

– Kuulusteluja ensimmäiseen murtoon liittyen on suoritettu, mutta esitutkinta on vielä kesken. Uutta murtoa on alettu jo tutkimaan, ja tiedotamme lisää, kun on tiedotettavaa.