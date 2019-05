Kardiologit alkavat päivystää Mikkelin keskussairaalassa — Vähentää sydänvaurioita ja säästää kustannuksia

Lääkäreitä on saatu lisää ja heillä on tahto säilyttää oma vahva keskussairaalapäivystys.

Mikkelin keskussairaala aloittaa kesäkuussa sydän ja verisuonisairauksien päivystyksen, tiedottaa Essote.

Päivystämisestä on solmittu lisätyösopimus sairaalan kardiologien kanssa.

— Sydän ja verisuonisairaiden potilasturvallisuuden taso nousee merkittävästi. Vältämme monen vaikeasti sairaan pitkän kuljetuksen muihin hoitopaikkoihin. Tämä pelastaa ihmishenkiä ja vähentää merkittävästi pysyvien vaurioiden syntyä, kertoo kardiologian ylilääkäri Tapani Jerkkola tiedotteessa.

Päivystys on mahdollinen, koska kardiologeja on saatu sairaalaan lisää ja heillä on tahtoa säilyttää oma vahva keskussairaalapäivystys. Sairaalassa on syksystä saakka ollut neljä sydänsairauksiin perehtynyttä lääkäriä.

— Talon sisäisellä sopimuksella taataan ainakin osalle viikosta täysi kardiologinen päivystys. Sitä pyritään jatkossa laajentamaan koskemaan koko viikkoa. Pystymme omalla kardiologien työpanoksella kattamaan hyvin merkittävän osan näistä vaikeasti ja akuutisti sairastuneista potilaista, kertoo sisätautien vt. ylilääkäri Jori Nousiainen tiedotteessa.

Vs. terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän mukaan potilaiden hoitaminen omassa sairaalassa säästää merkittävästi kustannuksia.

— Kardiologisen päivystyksen aloittaminen on esimerkki siitä, että mitä paremmin pystymme työmme tekemään sitä kustannusvaikuttavampaa se on, iloitsee Seppälä tiedotteessa.