Onko tämä sankariteko? — Essoten ylilääkäri päivystää itse Pertunmaalla, koska ketään muuta lääkäriä ei löytynyt terveysasemalle töihin Hans Gärdstörm korjasi omalla työllään pienen terveysaseman lääkäripulan. Ylilääkäri hoitaa tehtävää puoli päivää viitenä päivänä viikossa. Hans Gärdström pitää lääkärin vastaanottoa Pertunmaan terveysasemalla.

Pertunmaan terveysasemaa piinannut paha lääkäripula on toistaiseksi ratkaistu, mutta hieman erikoisella tavalla.



Essoten vastaanottopalveluiden ylilääkäri Hans Gärdstörm on päättänyt pitää vastaanottoa itse Pertunmaalla, jotta paikkakunnalle on saatu lääkäripalveluita.



— Valitettavasti ketään muuta lääkäriä ei ole löytynyt, joten ratkaisimme asian näin, Gärdström vahvistaa.

Ylilääkäri työskentelee Pertunmaan terveysasemalla puolipäiväisenä, mutta viitenä päivänä viikossa.

— Tavoitteena on, että ehdin olla Pertunmaalla jokaisena arkipäivänä.

Tanja Rihu Pertunmaan terveysasemalla oli viime vuonna lääkäri vain kerran viikossa.

Pertunmaalla oli viime vuonna lääkäri pahimmillaan vain kerran viikossa ja lisäksi etävastaanottoa, joten Pertunmaan kunta puuttui asiaan virallisella kirjelmällä.



Pertunmaalla oli kevääseen saakka niin sanottu oma virkalääkäri, joka pyöritti terveysaseman vastaanottotoimintaa vuosia.

Lääkäri jäi eläkkeelle keväällä, minkä jälkeen palvelutaso on romahtanut.

Tilanteen taustalla on Essoten lääkäripula.

Lääkäreitä puuttuu paljon ja vain harvat lääkärit suostuvat töihin maaseudun terveysasemille.