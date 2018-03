Kognitiivinen kuntopyörä treenaa niin aivoja kuin kehoakin — Katso video Mikkelin Saimaa-stadiumin Active Life Lab -tiloista! Mikkelissä alkaa pian merkittävä hyvinvointia edistävän tiedon keruu. Xamkin tutkimus- ja kehityslaboratoriossa treenataan samaan aikaan lihaksia ja aivonystyröitä. Vesa Vuorela Cyber Cycle polkulaitteen edessä on näyttö, jolla näkyvä hahmo saa vauhtinsa polkimista. Hahmon liikkeitä ohjataan laitteen sivuilla olevista kahvoista.

Istun kuntopyörän satulassa ja seuraan ruudulla liikkuvaa hahmoa. Tie kiemurtelee, ja muita pyöräilijöitä tulee vastaan. Tuosta on mentävä ohitse!



Pyörän liikkeitä ohjataan laitteen kummallakin sivulla olevalla tangolla, joilla käteni lepäävät. Ohjaimista löytyvät myös napit vaihteen vaihtamiseen sekä tietysti sykettä mittaavat anturit. Kokemus on kieltämättä kiinnostavampi, kuin tavallisen kuntopyörän monotoninen junnaus seinää tuijottaen.



Kuten liikuntafysiologi Arto Pesola asian ilmaisee, myös pääkoppa saa treeniä, kun polkija ohjailee kuntopyörää. Nykyteknologia mahdollistaa senkin, että virtuaalisen pyöräretken polkee kilpaa kaveria vastaan.

Saimaa-stadiumissa sijaitseva Active Life Lab on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun alaisuuteen tuleva uusi tutkimus- ja kehitysyksikkö, vapaasti käännettynä aktiivisen elämän laboratorio.



Sen tutkimuspäällikkönä toimiva Pesola kertoo, että päätavoite on kansanterveyden edistäminen.

— Tämä on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen ympäristö.

Vielä asennusvaiheessa oleva kuntosali on täynnä laitteita, jotka mittaavat käyttäjiensä treenistä yksityiskohtaista dataa. Tuon datan avulla heille räätälöidään entistä parempia kuntoiluohjelmia sekä tuotetaan arvokasta tutkimustietoa.



Pesolan mukaan yksikön on tarkoitus kerätä tutkimustietoa käyttäjiltään myös kyselylomakkeilla, joita voi täyttää verkossa.

Aivan kuten käyttämätön hauislihas, myös aivot surkastuvat treenin puutteessa.

Kognitiivinen ikääntyminen tarkoittaa muistamisen, ajattelemisen, oppimisen ja ymmärtämisen taidon heikkenemistä sitä mukaa, kun vuosia kertyy. Aivan kuten käyttämätön hauislihas, myös aivot surkastuvat treenin puutteessa. Pesolan mukaan fyysisen aktiivisuuden ja kognitiivisten taitojen kehittäminen yhtä aikaa parantavat ihmisten aivotoimintaa tehokkaasti.

Laite tietää

käyttäjän tarpeet

Monilla on vaikeuksia saada kuntosalikäynneistä riittävää hyötyä, koska omille tavoitteille sopivaa vastusta ja toistomäärää ei osata arvioida. Silloin salilla käynti menee haahuiluksi. Tämä koskee etenkin kokemattomia kuntosalikävijöillä, jotka ovat Active Life Labin ydinkohderyhmää.

Kuntosalin esteettömyys on huomioitu muun muassa siten, että ylävartaloa kehittäviin laitteisiin pääsee pyörätuolilla. Salin yhteyteen on tulossa myös esimerkiksi rauhoittumistiloja, joissa voi mitata vaikkapa oman verenpaineensa tai ottaa etäyhteyden lääkäriin.



Älykkäät kuntosalilaitteet tallentavat harjoittelijan aikaisemmat suoritukset ja osaavat valita käyttäjälle oikean vastuksen sekä toistomäärät.

— Laitteemme toimivat paineilmalla. Vastusta voi säätää portaattomasti ja sen saa tarvittaessa hyvin alhaiseksi, Pesola kertoo.



Koska jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen tili, jonne hänen tietonsa tallennetaan, kehitystä on helppo seurata.

— Pystymme tekemään kaiken kontrolloiduissa olosuhteissa, saamme tietoa harjoituksen vaikuttavuudesta ja pystymme motivoimaan henkilöä osoittamalla hänen kehityksensä. Kaikki ei voi tapahtua meillä, vaan tämä on kontrollipiste. Suurin osa tekemisestä tapahtuu salimme ulkopuolella.

Vesa Vuorela Arto Pesola näyttää, miten helposti ylävartaloa kehittävistä laitteista saa siirrettyä penkin pois. Tämä palvelee pyörätuolia käyttäviä kuntoilijoita.

Virtuaaliesteitä

juoksumatolla

Active Life Lab on investointihanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hyvinvointia koskevan tiedon kehittämiseen tähtäävä yksikkö soveltuu myös huippu-urheilijoiden testaamiseen, mutta pääpaino on kansanterveyden ja kaikille soveltuvien matalan kynnyksen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.



— Täytyy muistaa että voima- ja kognitiivinen harjoittelu ei ole ainoa asia, vaan pyrimme mittaamaan ja edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tiedon avulla kehitämme kumppaneiden kanssa vaikuttavampia hyvinvointipalveluita ja käytämme tietoa Xamk:n uusissa koulutusohjelmissa, joissa opiskelijat pääsevät oppimaan hyvinvoinnin edistämistä viimeisimmän teknologian avulla, sanoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola.



Kohderyhmää ovat tavallisten kuntosalikävijöiden lisäksi esimerkiksi ikääntyneet ja neurologisista sairauksista kärsivät henkilöt. Yksi salin jujuista on aivo- ja lihastoiminnan yhtäaikainen treenaaminen. Uusia sisältöjä kehitetään ja testataan osana Xamk:n koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Vaikka liikunnallisella harjoittelulla sinänsä on tärkeä rooli aivojen kehittämisessä, erilaisilla sovelluksilla fyysinen treeni ja aivojumppa voidaan yhdistää todella tehokkaasti. Esimerkkinä siitä on itse ohjailtava Cyber Cycle -kuntopyörä. Reisilihasten lisäksi aivot työskentelevät ja samalla treeni on paitsi hauskempaa, myös kokonaisvaltaisesti kehittävämpää.

— Tänne tulee myös juoksumatto, jossa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta, Pesola kertoo.



Virtuaalitodellisuuden avulla juoksumattoa käyttävän juoksijan, tai kävelijän, reitille voidaan projisoida erilaisia esteitä tai ratoja.

— Neurologisilla kuntoutujilla, esimerkiksi aivohalvauspotilailla, askelten koordinaatio voi häiriintyä, Pesola selittää.



— Tällaiset kuntoutujat hyötyvät askelharjoittelusta, jota voidaan virtuaalitodellisuuden avulla tehdä turvallisissa olosuhteissa ja samalla kerätä hyödyllistä tietoa.