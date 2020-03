Jouni Laakso kaivoi ensimmäisen hautansa vuonna 1975 – Mikkelin kolmella keskustan hautausmaalla kaivetaan jopa 12 hautaa viikossa

Haudankaivaja Jouni Laakso Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnasta, kauanko olet ollut haudankaivajana?

– Nyt olen ollut 40 vuotta. En ole koskaan laskenut, miten monta hautaa olen kaivanut, mutta ensimmäisen haudankaivuun muistan. Se oli käsin kaivettu hauta Rouhialan hautausmaalla vuonna 1975 elokuussa.

Vieläkö hautoja kaivetaan käsin?

– Vain poikkeustapauksessa – joillakin pienillä hautausmailla saattaa olla käsin kaivua, mutta nykyään haudat kaivetaan koneella. Harva maa on niin hyvää, että se voidaan käsin kaivaa. Siellä voi olla paljon kiviä seassa. Vain uurnahaudat kaivetaan käsin.

Kuinka monta hautaa Mikkelissä kaivetaan viikoittain?

– Määrät vaihtelevat paljon. Nyt ovat tulossa isot ikääntyneet ikäluokat ja hautoja tarvitaan paljon. Mikkelin kolmella keskustan hautausmaalla kaivetaan neljästä jopa 12 hautaa viikossa. Tuhkaukset ovat lisääntyneen aika paljon ja se vähentää arkkuhautauksien määrää.

Miten päädyit haudankaivajaksi?

– Tulin ensin seurakunnalle kesätöihin. Silloin lyötiin lapio jo kesäpojalle kouraan ja sanottiin, että tuossa on hautapaikka, käypä kaivamaan. Siihen aikaan haudat myös peitettiin lapiolla. Nyt työ tehdään koneella. Armeijan jälkeen seurakunnassa tuli kiinteistövirkailijan virka auki. Sitä kyttäsin ja kävin kiinteistönhoitajakurssin. Olen piirtäjä koulutukselta ja piirtelin hautakarttoja. Opin siinä tuntemaan seurakunnan ja seurakunta oppi tuntemaan minut. Hain paikkaa ja minut valittiin 21 hakijan joukosta.

Millainen paikka hautausmaa on tehdä töitä?

– Tuulinen ainakin tänä vuonna. Kesät on kivoja, kun ei ole kylmä eikä tarvitse lumen ja roudan kanssa touhuta. Haudankaivuu on meillä päätyö, mutta sen lisäksi meillä on koneiden korjausta, maanrakennustöitä, nurmetusta ja puiden kaatoa. Työ on monipuolista ja aika vapaata. Esimiehet eivät huohota niskaan, vaan luottavat, että työt tehdään hyvin.

Miten syväksi hauta kaivetaan?

– Syvä hauta on 210 senttiä ja matala on 150 senttiä. Periaatteessa hautaan voidaan uusi vainaja haudata 20 vuoden kuluttua, mutta matalan 1,5 metrin haudan voi kaivaa vaikka seuraavana päivänä, jolloin vainajien väliin jää 30-40 senttiä maata väliin.

Mikä haudankaivajan työssä on haasteellisinta?

– Ahtaat hautapaikat, liestyvät maat, isot kivet ja routa sekä rikkoontuneet koneet kesken kiireen.