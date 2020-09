Korona latisti politiikan avaustunnelmia – Keskustan puheenjohtajakisa jakaa maakunnan kenttäväkeä, mutta kuilua tuskin jää. Kokoomusväki hyväksyy Petteri Orpon jatkokauden.

Mikkelin ammattioppilaitoksen salissa kuunteli perjantaina iltapäivän lopulla puoluejohtaja Katri Kulmunin puhetta viitisenkymmentä keskustalaista.

Kulmuni puhui puoluekokouksen avajaissanoja Oulussa ja eteläsavolainen keskustakenttä viritteli itseään kokoustunnelmaan Mikkelin etäpisteessä.

Etukäteenkään ei odoteltu mitään riehakasta puoluekokousmenoa, mutta tunnelma oli paikalliskokouksessa melkoisen vaisu. Käsidesipulloja oli siellä täällä, ja osanottajilla suojamaskeja, kokousvirkailijoilla vieläpä kasvot kattavat muoviset maskit.

Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Arto Sepponen tiesi odottaa, että kokousedustajat tulevat paikalle pääasiassa vasta lauantaina.

– Paine on lauantaissa, kun puheenjohtaja valitaan. Siinä mielessä tunnelmat ovat enemmän odottavia, tuumi Sepponen.

Kokoomuksen puoluekokouksen Mikkelin etäpisteessä oli samaan aikaan yhtä rauhallista.

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kamarimusiikkisalissa oli muutama kymmenen virallista kokousedustajaa. Aulassa pari ryhmää vaihtoi kuulumisia.

Kokoomus käy välipalakokousta

Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Olli Marjalaakso oli tyytyväinen, että Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan kokoomusväki kokoontui Mikkeliin, mutta samalla harmitteli, että poikkeustilanteen vuoksi tuttua kokousmenoa ei koronan vuoksi pääse syntymään.

– Normaalioloissa tällaisessa tilaisuudessa olisi ollut hyvä paikka joukolla puhua politiikasta.

Jukka Ahdelma Mikaelin kamarimusiikkisalissa oli tilaa kokoomuksen kokouksessa perjantaina. Lauantai tuo enemmän kokousedustajia.

Kokoomuksessa tunnelmat olivat muutenkin maltillisia.

– Tämä on välipalakokous. Isoja vetoja ei ole ja järjestö on kunnossa. Kuntavaalit on seuraava kohde, tuumi juvalainen Esko Ripaoja.

– Nyt puheenjohtaja on Petteri Orpo, eikä muita ehdokkaita ole.

Mäntyharjulainen Panu Karjalainen on samaa mieltä ja tuumii, että Orpon poliittinen linja on aivan hyvä.

Ei tule jakautumista. Se on äänestys ja pulinat pois. — Unto Pasanen

Ripaojan mielestä kannatusta on kuitenkin nostettava, sillä "SDP on vahvoilla ja perussuomalaiset vie osansa".

– Tuollainen 20 prosenttia olisi nykyisessä poliittisessa tilanteessa hyvä taso. Seuraavat 3-4 vuotta ovat politiikassa todella mielenkiintoista aikaa. Tähän saakka on menty pandemian ehdoilla. Se ei jatku, vaan muut asiat ajavat edelleen.

"Saarikko nostaa kannatusluvut"

Keskustan kokouksessa vähän ääntä sentään kuului, sillä puheenjohtajan paikkaa tavoittelevan Annika Saarikon eteläsavolainen tukiryhmä oranssipaitoineen kierteli kokouspaikalla.

–Annika voittaa, uskon. Tai oikeastaan tiedän. Olemme tukiryhmässä haarukoineet kannatusta, sanoo savonlinnalainen Carita Röpelinen.

Mikä muuttuu, jos Saarikko voittaa istuvan puheenjohtajan?

–Kannatusluvut. Saarikko nostaa keskustan. Katri Kulmuni ei onnistunut siinä. Se johtui monesta tekijästä, hänen omasta kompastelustaan, koronasta ja yhteiskunnan tilasta.

Puumalan keskustakonkari Unto Pasanen on Kulmunin kannalla.

– Tiukka kisa, jonka Kulmuni voittaa. Kenttäväki ratkaisee asian, eivät gallupit.

Molemmat kuitenkin sanovat, että voittaa kumpi tahansa, katkeraa juopaa ei jää puolueeseen.

– Ei tule jakautumista. Se on äänestys ja pulinat pois, sanoo Pasanen.

Kokoomus nostaa Häkkästä

Puolueista kokoomus valitsee viikonvaihteessa puheenjohtajansa lauantaina aamupäivällä.

Eteläsavolaisittain kiinnostavaa on katsoa varapuheenjohtajan paikkaan jatkoa tavoittelevan kansanedustaja Antti Häkkäsen tulos. Tämä vaali on sunnuntaina.

Keskusta päättää kokouksensa jo lauantaina .