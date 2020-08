Kaksi nuorta on karannut Mäntyharjusta nuorten päihdekuntoutusyksiköstä – Havainnoista tulee ilmoittaa hätäkeskukseen

Nuoret suuntaavat oletettavasti kohti Etelä-Suomea tai Kouvolaa. Viimeisin havainto heistä on Heinolasta.

Itä-Suomen poliisi sai perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 00.30 ilmoituksen, että kaksi nuorta oli karannut Mäntyharjun Mouhulla sijaitsevasta nuorten päihdekuntoutusyksiköstä.

Viime öisen ilmoituksen mukaan 15-vuotiaat suonenjokelainen tyttö ja vihtiläinen poika poistuivat sijoituspaikasta jalkaisin klo 21 aikaan.

Nuoria ei ole vielä tavoitettu. Viimeisin havainto heistä on Heinolasta, missä heidät nähtiin kävelemässä tien laidassa aamuyöllä viiden aikaan.

– Jos he ovat saaneet kyydin, kuten oletettua on, he saattavat olla jo hyvinkin kaukana, arvioi komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

– Aiempien "tempaustensa" perusteella oletimme, että nuoret suuntaisivat kohti Kouvolaa. Nyt näyttää kuitenkin, että heidän suuntanaan saattaa olla ennemmin Etelä-Suomi.

Nuoret on etsintäkuulutettu

Nuoret on nyt etsintäkuulutettu, ja havainnot heistä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.

Poliisin arvion mukaan he eivät ole vaarallisia sivullisille, mutta löytyminen on tärkeää erityisesti nuorten terveydentilan varmistamiseksi.

Ilmoitustietojen perusteella on syytä olettaa, että nuorten henki ja terveys ovat vaarassa tai he saattavat syyllistyä karkumatkansa aikana rikoksiin tai joutua rikosten uhreiksi.

Poliisi etsi nuoria yöllä ja lauantaina aamulla useilla koirapartioilla, ja pyysi virka-apua Rajavartiolaitokselta ilma-aluksen saamiseksi etsintään.

Lisäksi varoitettiin junaliikennettä Mäntyharju-Kouvola välillä.

Poliisin koira- ja ajoneuvopartioilla sekä Rajavartiolaitoksen lentokoneella suoritetuista etsinnöistä huolimatta nuoria ei tavoitettu.