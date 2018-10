Tämä oli juuri sitä mitä halusin tehdä.

Yrittäjä Päivi Huttunen PH-Verhoomosta, mikä on erikoisin työtilauksesi?

— Puinen tynnyrimäinen juustomuotti, josta asiakas oli muotoillut tuolin. Tein pehmusteet.

Miten päädyit verhoilijaksi?

— Olen käsityöihminen ja ompelin ennen paljon. Kun löysin verhoilijan koulutuksen, tämä oli juuri sitä mitä halusin tehdä. Saa uudistaa vanhoja huonekaluja ja tehdä isojakin projekteja. Isoin on ollut koulun auditorion verhoilu ja 20 vuotta sitten maaherran keltaisen salin rokokoo-kalusteiden verhoilu. Olin juuri päässyt koulusta ja laittanut firman pystyyn. Se oli hyvä aloitus.

Mitä ajattelet sisustustrendeistä?

— Ne tukevat tätä työtä. Televisiossa on paljon sisustusohjelmia ja lehdissäkin tosi paljon juttuja aiheesta.

Mikä tekee hyvän verhoilijan?

— Asiakkaan tarkka kuunteleminen, mitä hän hakee. Lisäksi vaaditaan materiaalituntemusta, teknistä osaamista ja luovuutta.

Mikä on rakkain huonekalusi?

— Kun aloitin koulun, entisöin anopin Venäjältä tulleet, aidot antiikkiset rokokoo-tuolit. Tuolit ovat minulla kotona vieläkin.

Onko verhoilijalla ammattitauteja?

— Nivelkulumaa sormissa. Huomaan, että puristusvoima on hävinnyt, eikä kättä pysty saamaan enää ihan nyrkkiin.

Mitä mieltä olet Ikean huonekaluista?

— Niistä tulee vähän sellainen olo, että no, katsotaan miten kauan kestää. Minun mielestäni näissä vanhoissa huonekaluissa on se henki. Ja usein tunnearvokin. Jos korjaa kunnolla vanhan huonekalun, se kestää monesti paremmin kuin uudet huonekalut, sukupolvelta seuraavalle.

Mitä verhoilet eniten?

— Asiakkailta tulee todella paljon juuri 50-luvun tuoleja. Monet tuovat verhoiltavaksi vanhan tuolin, joka halutaan jättää lapsenlapsille. Verhoilen myös autojen ja veneiden sisustuksia – nahkatöitäkin.

Onko vanhan tavaran arvo kasvanut?

— On minun mielestäni. Sellainen ajattelu on lisääntynyt, ettei aina osteta uutta vaan säilytetään vanhaa. Tämänkin ikivanhan sohvan omistava rouva pelasti huonekalun roskalavalta. Hän kertoi, että oikein sydän vuosi verta, kun hän näki että sohvaa kannetaan roskalavalle.



Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 3.10.2018.