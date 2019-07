Nina Jussi-Pekka seuraa Veli Liikasta Mikkelin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana

Nina Jussi-Pekka on valittu yksimielisesti Mikkelin vihreän valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi.

Valtuustoryhmän puheenjohtajan vaihto tuli ajankohtaiseksi, kun edellinen puheenjohtaja Veli Liikanen valittiin vihreiden puoluesihteeriksi.

Liikanen jatkaa edelleen kaupunginvaltuutettuna.

Valinta noudattaa valtuustoryhmän linjaa siitä, että vastuutehtäviä hajautetaan eri henkilöille, kertoo vihreät tiedotteessaan.

Tiedotteessa Jussi-Pekka kertoo aloittavansa ryhmäpuheenjohtajana hyvillä mielin.

— Vihreässä valtuustoryhmässä on hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Veli Liikasen työskentely ryhmäpuheenjohtajana on ollut ansiokasta ja hänen yhteistyötaitonsa ovat luoneet hyvän pohjana ryhmien väliselle yhteistyölle. Tätä yhteistyötä haluamme edelleen jatkaa ja se on ainoa tie saada Mikkelin suunta parempaan, Jussi-Pekka kertoo.