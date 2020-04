Essotessa havaittiin huolestuttava ilmiö: perussairaat peruvat aikojaan – "Hoidot pyörivät epidemian aikanakin"

Sote-kuntayhtymä Essoten alueella ei ole todettu uusia koronavirustapauksia tiistain jälkeen. Alueelta on tiedossa yhteensä 26 henkilöä, jotka ovat sairastuneet koronavirukseen.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että koronaviruksen vaatimat varautumistoimet on nyt pääosin tehty ja kuntayhtymän toiminta on palaamassa normaalimmaksi.

– Jouduimme kouluttamaan henkilöstöä ja tekemään uusia kulkureittejä, kun jaoimme sairaalan puhtaaseen puoleen ja kontaminaatiopuoleen. Tiettyjä toimintoja oli pysähdyksissä sen aikaa, kun varmistimme potilasturvallisuuden kaikissa yksiköissämme, Seppälä sanoo.

Seppälä ei osaa tarkentaa, mitkä toiminnot olivat tauolla. Hänen mukaansa joidenkin yksiköiden toiminta on jatkunut pandemian ajan suunnilleen ennallaan, kun taas osassa yksiköitä melkein koko henkilöstö on saattanut olla välillä koulutuksessa.

– Toimintaa on vieläkin supistettu huomattavasti. Tilanteen rauhoittuminen ei tarkoita, että palaisimme välittömästi normaalitilanteeseen, Seppälä lisää.

Älä laiminlyö perussairauksien hoitoa

Pandemian keskellä Essotessa on havaittu huolestuttava ilmiö. Moni potilas on perunut perussairauksiinsa liittyviä hoitokäyntejä tai jättänyt tulematta niihin.

– Iso osa potilaita on perunut aikoja, jotka olisimme nähneet heidän hoitonsa kannalta hyvinkin tärkeiksi, Seppälä sanoo.

Seppälä korostaa, että perussairauksien hoitotasapainosta on pidettävä huolta myös koronaviruspandemian aikana.

– Jos ihmisillä on aikoja meille ja emme ole peruneet niitä, näemme, että meillä on edelleen täysin turvallista asioida. Toki moni asia, joka on ennen hoidettu fyysisellä lääkärikäynnillä, pyritään korvaamaan erilaisilla etäratkaisuilla. Eli muutoksia on, mutta hoidot pyörivät epidemian aikanakin.

Tällä hetkellä, kun koronavirustilanne on Essoten näkökulmasta rauhoittunut hetkeksi, on Seppälän mukaan varsinkin hyvä hetki käydä hoitamassa terveysasioita.

Myös kiireettömissä asioissa palvellaan edelleen

Essoten hoitajat ja lääkärit palvelevat pandemian aikana myös kiireettömissä asioissa. Puhelimitse hoidetaan sekä uusia että vanhoja oireita.

– Olemme Essoten perusterveydenhuollossa lisänneet lääkäreiden ja hoitajien puhelinvastaanottoja, kertoo perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Jarmo Lappalainen Essoten tiedotteessa.

Puhelinvastaanotoille ohjataan tarpeen mukaan ajanvarausnumerosta 015 211411. Lisäksi hyvinvointikeskusten ja -asemien omat kiireettömät puhelinnumerot toimivat myös pandemian aikana.

Sen sijaan ajokorttitodistuksia ei tällä hetkellä tehdä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut joustavansa aikarajoissa ajokorttitodistusten suhteen siten, että lääkärintodistuksen voi toimittaa kortin uusimisen jälkeen. Lisätietoa asiasta kerrotaan Traficomin nettisivuilla.