Mikkelin kaupungin suunnittelema Saattotien pientaloalue on etenemässä.

Kaupunki on saanut rakennusvalvonnaltaan luvan entisen vanhainkodin rakennusten purkamiseen.

Samalla on valmisteltu alueen asemakaavan muutosta.

Näillä näkymin purkutyöt tehdään tämän vuoden aikana ja myös asemakaavan muutos on määrä saada päätöksentekoon vielä syksyllä.