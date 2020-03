Näin Essote valmistautuu koronan tuloon: Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskukset alkavat jaotella potilaita maanantaina

Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskusten vastaanotot alkavat jaotella potilaita infektiopotilaisiin ja muihin potilaisiin maanantaista 23. maaliskuuta lähtien.

Ristiinan hyvinvointiasemalle infektiopotilaiden oma vastaanotto tulee myöhemmin ensi viikolla.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoo tiedotteessa, että hyvinvointikeskukset jaetaan K- ja P-alueeseen eli infektiopotilaiden ja muiden potilaiden alueeseen. Molemmille vastaanotoille on oma sisääntulo. Henkilöstö toimii kahdessa ryhmässä.

Koska järjestely vaatii henkilöstöä, joudutaan iltavastaanottoa supistamaan hyvinvointikeskuksissa. Vastaanotot ovat auki ensi maanantaista lähtien kello 8–16.

Asiakkaita pyydetään soittamaan aina ennen vastaanotoille saapumista 116 117.

– Mikkelin keskussairaalan jakaminen kahteen osaan on pääpiirteittäin viety loppuun. Keskussairaalaan on varattu infektiopotilaille erillinen osa ja näin turvattu muiden potilaiden tilat puhtaaksi. Sairaala on valmis ottamaan kasvavia potilasmääriä, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo tiedotteessa.

Koronaepidemian tilanne on pysynyt ennallaan

Koronaepidemian tilanne Essoten alueella on pysynyt perjantaina pääpiirteittäin ennallaan. Essoten tiedotteen mukaan keskussairaalan potilaiden ja tartuntojen määrään ei ole tullut juurikaan muutoksia.

Essote ei kerro enää yksityiskohtia tilanteesta, mutta jatkaa tilanteen sanallista kuvaamista arkipäivisin ilmestyvissä tiedotteissa.

Yksityiskohtaista tietoa sairastuneiden määrästä voi hakea THL:n kautta.

Palveluita hoidetaan etänä mahdollisimman paljon

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on siirretty henkilöstöä eri toimipisteistä sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kiireellisiin tehtäviin. Mahdollisimman paljon asiakas- ja potilastyötä hoidetaan etäpalveluna.

Neuvoloiden palvelut on keskitetty Mikkelin Perhetaloon 17.3. alkaen ja kulku neuvolaan käy Porrassalmenkadun puolelta ovikelloa soittamalla.

Keskitetty neuvolapuhelin palvelee koko Essoten aluetta. Kouluterveydenhuollon puhelut on ohjattu neuvolan numeroon.

Oppilashuollon psykososiaaliset palvelut toimivat etänä eli puhelimitse ja videovisitin kautta. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse. He myös ovat itse yhteydessä oppilaisiin, erityisesti niihin, joihin heillä on aikaisemmin ollut asiakassuhde.

Psykologin tutkimuksia ja muutakin psykologien vastaanottoa toteutetaan edelleen.

Opiskelijoille on tällä hetkellä sairasvastaanottoa edelleen Xamkilla, Esedulla ja Mikkelin lukiolla. Alle 20-vuotiaiden maksuttomien ehkäisyvalmistelujen jakelu tapahtuu keskitetysti Xamkin Mikkelin toimipisteestä.

Myös lastensuojelu ja aikuissosiaalityö toimivat, mutta mahdollisuuksien mukaan etäpalveluina. Kotikäyntejä tehdään vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa.

Kotiin vietävät palvelut pyritään järjestämään normaalisti

Vanhus- ja vammaispalveluissa palveluohjaus toimii rajoitetusti, koska osa henkilökunnasta on kentällä auttamassa kotihoitoa ja asumisyksiköitä. Välttämättömät kartoitus- ja kotikäynnit toteutetaan.

Perhekodeissa on vierailukielto, mutta kiertävien perhehoitajien kotikäynnit jatkuvat normaalisti.

Geriatrinen vastaanotto ja muistineuvo on suljettu.

Päivä- ja työtoiminnat on suljettu jokaisessa kunnassa. Kehitysvammaisten asukkaiden työtoiminta pyritään järjestämään asumisyksiköissä.

Osa päivätoiminnan työntekijöistä jalkautuu koteihin omaishoitajien avuksi ja osa jää toteuttamaan asiakkaiden pesupalvelua, koska kaikilla asiakkailla ei ole kotona pesumahdollisuutta.

Kotiin vietävät palvelut pyritään järjestämään normaaliin tapaan.

Alueen kaikissa asumispalveluiden yksiköissä mukaan lukien jaksohoitoyksiköt on vierailukielto, lukuun ottamatta saattohoitopotilaiden luona vierailuja.

Aina ennen saattohoitopotilaan luo saapumista tulee olla yhteydessä kyseiseen palvelutaloon.

Koko Essoten alueen jaksohoitoyksiköiden omaishoitojaksot pyritään järjestämään kotona kotiin annettavien palvelujen turvin kaikille niille, joille se on mahdollista. Jos kotona ei pärjätä, Moison C-taloon sairaalan tiloista siirtyvässä yksikössä hoidetaan edelleen jaksohoitoasiakkaita ja ne ikäihmiset, jotka eivät pärjää kotona.

Yli 70-vuotiaat erillään muista ihmisistä

Hallitus velvoittaa yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan ja tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla on vältettävä. Välttämättömät laboratoriokokeet otetaan kotikäyntinä.

Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se on hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Mikäli henkilöllä on lieviä flunssaoireita, ei tule liikkua ulos kotoa vaan pyytää läheisiä toimittamaan kauppa- ja apteekkiasiat. Essotelta järjestetään tarvittaessa apua asiointiasioissa.