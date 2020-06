Mikkelipuiston törkyinen kunto suututtaa ja masentaa, mutta sille ei tunnu kukaan voivan tehdä mitään juuri nyt – Kiusallinen pattitilanne lauennee vasta kun toiminnalle löytyy jatkaja

Konkurssiin ajautuneen Mikkelipuiston alennustila puhuttaa jälleen kaupunkilaisia.

Facebookin Puskaradio Mikkeli -ryhmässä käytiin viikonvaihteessa vilkasta keskustelua, kun ryhmässä jaettiin synkeää kuvamateriaalia puiston yli pursuavista roska-astioista.

Lämpimän viikonlopun jäljiltä Mikkelipuisto muistutti paikoin festivaalialuetta, jonka siivous oli päässyt unohtumaan. Pikaruokapakkauksia, pahvilautasia ja kertakäyttömukeja oli jätetty sinne tänne pitkin puistoaluetta.

Kaupunki tyhjensi roska-astiat

Maanantaina iltapäivällä tilanne näytti sikäli paremmalta, että molok-tyyppiset roska-astiat oli tyhjennetty. Niiden ympärys oli kuitenkin vielä roskainen.

Roska-astioiden tyhjennyksestä vastaa Mikkelin kaupunki.

– Me huolehdimme syväkeräysastioiden tyhjennyksestä sillä puiston alueella, joka ei kuulu Mikkelipuiston vuokrasopimukseen.

– Tällä kaistalla on tyhjennetty syväkeräysastiat sopimuksen mukaisesti, sanoo kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen.

Muulle puistoalueelle Mikkelin kaupungin väellä ei ole asiaa, vaikka sosiaalisessa mediassa kaupungin vastuuta kovasti huudeltiinkin.

– Me emme saa mennä puiston siihen osaan, joka nyt on konkurssipesän hallinnassa. Silta osin ylläpitovastuu on konkurssipesällä eikä kaupunki voi asialle mitään, harmittelee Vuorinen.

– Se puisto on ihan karmeassa kunnossa, törkeän näköinen. Tilanne pahenee koko ajan. Siellä on nyt menossa vuosien työ viemäristä alas, pahoittelee Vuorinen.

Se puisto on törkeän näköinen. — Mikkelin kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen

Konkurssipesällä ei ole varoja

Mikkelipuiston konkurssipesän hoitajana toimii varatuomari Jarkko Otva Asianajotoimisto Fennosta.

Otvan mukaan konkurssipesä haluaa luonnollisesti säilyttää omaisuuden arvon.

Otva on käynyt neuvotteluja usean puiston toiminnan jatkamisesta kiinnostuneen tahon kanssa.

– Konkurssipesällä vain ei ole valitettavasti sellaista likvidiä varallisuutta, joka mahdollistaisi esimerkiksi jonkun henkilön palkkaamisen puistoa hoitamaan, sanoo Otva.

Otvan mukaan varojen irrottaminen konkurssipesästä edellyttäisi myös pesän osakkaiden ja velkojien suostumusta.

– Toivomme kuitenkin, että asiat etenevät nopeasti ja toiminnalle löytyisi jatkaja, Otva sanoo.

Vapaaehtoiset ovat siivonneet

Mikkelipuisto hakeutui konkurssiin toukokuun lopussa. Ratkaisun taustalla oli yhdistyksen vaikea taloudellinen tilanne.

Päätöksen syiksi mainittiin aiemmilta vuosilta jäänyt velkataakka, ely-keskuksen päätös periä takaisin puistolle myönnetty investointi- ja kehittämisavustus sekä viimeisimpänä koronaviruspandemian vaikutukset puiston ravintolan Greenerin toimintaan.

Tyhjilleen jäänyttä puistoa on pidetty siistinä vapaaehtoisvoimin. Kesäviikonloppuisin etenkin puiston piknik-paikat ovat olleet edelleen vilkkaassa käytössä, mikä on roskaannuttanut puistoa pahasti.