Poliisi vetoaa: Mikäli näet tieltä suistuneen auton, pysähdy tapahtumapaikalle ja hälytä tarvittaessa apua

Poliisi on viime aikoina joutunut turhaan tarkastamaan tieltä suistuneita ajoneuvoja, sillä autoilijat ovat ilmoittaneet niistä hätäkeskukseen pysähtymättä itse tapahtumapaikalle. Poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköiden saapuessa paikalle on käynyt ilmi, että kyseessä on jo vanhempi tapaus, jonka viranomaiset ovat käyneet tarkistamassa.

Tieltä suistunut ajoneuvo on myös ollut merkittynä huomionauhalla. Talviaikaan ohiajaessa nauha ei välttämättä näy päälle sataneen lumen ja hämärän vuodenajanvuoksi.

Poliisi vetoaakin tiedotteessa, että autoilijat mahdollisuuksien mukaan pysähtyisivät ulosajopaikalle tarkistamaan tilanteen. Pysähtyminen on tarpeen ensinnäkin sen vuoksi, että ulosajo on saattanut tapahtua vain hetkeä aiemmin, ja ajoneuvon sisällä voi olla apua tarvitsevia henkilöitä. Toisekseen viranomaiset ovat jo saattaneet käydä tapahtumapaikalla. Pysähtymällä ja tarkistamalla tilanteen vältetään turhat hälytystehtävät, jotka sitovat viranomaisten pelastusresursseja.

Poliisin tiedotteessa muistutetaan, että tapahtumapaikalle pysähtyessä on syytä olla varovainen. Auto on pysäytettävä siten, ettei muu liikenne vaarannu, ja auton hätävilkut on kytkettävä päälle.