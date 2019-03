Leijailevia lumihiutaleita ja katuvaloja talvisilla Mikkelin kaduilla.

Mikkeliläislähtöinen räppäri Juho Nuutinen on tehnyt vaikuttavaa jälkeä uudella Yksin-kappaleellaan, jonka musiikkivideo on kuvattu Mikkelissä.

— Kuvasimme videon joululomalla Mikkelissä. Tulimme Mikkeliin tunnelman takia, jota yritin luoda videoon. Kotiseudulta tietää paikat, mistä oikeaa tunnelmaa löytää.

Jos video ei näy, pääset siihen tästä.

Jos Mikkeliä ei tunne entuudestaan hyvin, katsojalta voi jäädä huomaamatta, missä kaupungissa video on kuvattu.

— Yritin piilottaa paikkoja videolle, ettei paikkakunta ole ilmiselvä. Se on spesiaali juttu niille, jotka tietävät seudun, Nuutinen kertoo.

Vaikuttavan haikea Mikkeli

Videolle on onnistuttu vangitsemaan hienosti tyhjä kaupunki ja sen haikea tunnelma. Kuvissa ei näy Nuutisen lisäksi juuri ketään muuta. Tunnelma sopii hienosti kappaleen sanomaan.

Yksinäisyys, josta kappale kertoo, on varsinkin tänä päivänä ajankohtainen aihe, joka koskettaa kaikenikäisiä nuorista vanhuksiin.

Kappaleen sanoituksissa mainitaan se, kuinka ihmiset asuvat yksiöissä. Esiin tulee kokemus siitä, kuinka yksinäiseltä voi tuntua, vaikka on muiden ihmisten ympäröimänä.

— Siinä on jonkin verran omiakin kokemuksia, mutta tietysti myös ympäristön tarkkailua ja havainnointia. Vaikka elämäntyyli esimerkiksi Helsingissä voi olla tietynlainen, niin siinä saattaa olla yksinäisyyden tai haikeuden peruskokemus. Ihmisten kiireisyys on myös lisääntynyt. Kappaleessa on tarkoitus jättää myös tulkinnanvaraa, jotta se kestäisi useampia kuuntelukertoja ja sieltä löytäisi omia kokemuksia, Nuutinen avaa kappaletta.

Aktiivinen musiikkimies

Nuutinen on tunnettu Grannies Smoking Pipes -rapyhtyeessä, joka voitti kuluvan vuosikymmenen alussa LivESavo-bändikilpailun. Yhtye on jäänyt tauolle, mutta nykyisin Nuutinen tekee musiikkia artistinimellä Nuutinen. Hän keikkailee duona Grannies-bändikaverinsa Henrik Meyerin kanssa, joka soittaa vibrafonia ja moog-bassoa syntetisaattorilla. Ei siis aivan tavanomaista livemusiikkia.

Yritin piilottaa paikkoja videolle, ettei paikkakunta ole ilmiselvä. Se on spesiaali juttu niille, jotka tietävät seudun. — Juho Nuutinen

Kaksikon on tarkoitus tehdä kokonainen levy kesän aikana, josta esimakua Yksin-kappale on.

— Tarkoitus olisi keikkakin Mikkeliin saada, jos ei muiden kautta niin järjestää itse. Jos ei kesällä, niin viimeistään syksyllä.

Räppäri on ollut aktiivinen musiikkielämän saralla, sillä hän järjesti St. Michel Rapit -minifestivaalia.

Jyväskylän kautta Helsinkiin päätynyt Nuutinen kertoo, että hän ei ole unohtanut juuriaan Mikkelissä, vaikka asuukin pääkaupunkiseudulla. Varsinkin kesäisin Nuutinen käy usein Mikkelissä, jossa hänen vanhempansa asuvat.

— Videoita on kiva tehdä Mikkelissä, koska tuntuu, että kuitenkin aika vähän näitä Mikkelissä tehdään, sanoo Nuutinen.

Nuutisella on jo ajatus siitä, että johonkin tulevan levyn kappaleeseen kuvattaisiin toinenkin musiikkivideo Mikkelissä. Olisiko seuraavana vuorossa talvisen lumisateen vastapainoksi kesäisen aurinkoinen Mikkeli?

— Se voisi olla. Kesäöistä saisi hyvää fiilistä.