Kolmevuotias Aimo Anttonen pitää pensseliä tiukassa otteessa ja sutii kävelykadulle pinkkiä maalia oikein urakalla. Suoran räsymattoviivan sijaan syntyy pinkkiä läiskää, koska poika maalaa istumistyylillä.

– Nouse vähän polvillesi, niin yletyt paremmin, tsemppaa äiti, Maria Nurmi-Anttonen.

Maalia roiskuu ja välillä ylimääräiset pitää pyyhkiä sormista pois.

Meneillään on ”Tervetuloa Mikkeliin” -räsymaton maalaustempaus, joka järjestettiin Mikkelissä nyt ensimmäisen kerran.

Äiti kertoo, että Aimo on konkarimaalari. Vaikka katumaalaus on ihan uutta, aiemmin poika on maalaillut muun muassa kodin seiniä.

– Ihan suunnitellusti ja luvan kanssa. Ollut remonttiapuna, Nurmi-Anttonen tarkentaa.

Aimon vieressä maalia katuun sutivat myös isoveljet Voitto, 8, ja Urho, 7.

– Tämä on hyvä tapahtuma, kun on loma, eikä ole mitään tekemistä, kiittelee Nurmi-Anttonen.

Tavoiteena Suomen pisin räsymatto

”Tervetuloa Mikkeliin” -räsymaton katumaalauksen tavoitteena on, ei sen enempää eikä vähempää, kuin Suomen pisin räsymatto, kertoo tempauksen äitinä toimiva Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkinen.

Idean räsymaton toteuttamiseen Häkkinen sai Puumalasta, jonne maalattiin aiemmin 70 metriä pitkä, "Suomen tämän hetken pisin" räsymatto. Maanantain jälkeen titteli todennäköisesti siirtyy Mikkelille, sillä matosta on tarkoitus tulla 105-metrin pituinen.

Räsymattoa maalattiin Hallituskadulle, juna-aseman rinteeseen. Matto alkaa heti liikennevaloista Mannerheimintien suojatien jälkeen ja jatkuu mäkeä ylös apteekille saakka.

Häkkinen kertoo, että ideaa on suunniteltu pari-kolme kertaa aiemminkin, mutta silloin ei lupaa herunut. Nyt Mikkelin kaupunki näytti idealle vihreää valoa ja mukaan lähti myös sponsoreita, joilta saatiin maalit ja sudit.

Ensimmäiset innokkaat maalarit pelmahtavat paikalle jo puoli tuntia ennen virallista aloitusaikaa.

Tämän hetken muistaa, kun kulkee tästä ohi

Kadunpätkällä on sankoin joukoin lapsia ja lapsenmielisiä. Suti heiluu ja maalia kuluu. Puolen tunnin kuluttua harmaa katu alkaa jo muistuttaa isoäidin kirjavaa räsymattoa.

– Maalia on varattu 20 litraa ja pensseleitä 15. Kohta saadaan viisi pensseliä lisää, kertoo Häkkinen.

Halukkaita maalareita kun on pensseleitä enemmän.

Jaakko Avikainen Omnia Al-Sammarraee maalaa kelta-puna-sinistä raitaa. Aluksi taustalla katsellut äiti, Farah Al-Sammarraee, innostui ja nappasi lopulta itsekin pensselin käteensä.

Omnia Al-Sammarraee, 8, vetää varmoin ottein kelta-sini-punaista raitaa katupintaan. Vihreä kuulemma vielä puuttuu.

– Vihreä on mun lempiväri, perustelee tyttö ja menee seuraavaksi etsimään sitä puuttuvaa väriä.

Isä Hamid videoi tytön maalaamista. Äiti Farah seuraa sivusta. Hän pitää katumaalausideasta.

– Tämä on ihana juttu. Joka kerta, kun kävelee tästä ohi, niin voi muistella tätä tapahtumaa.

Kunhan suti pysyy kädessä ja viiva on suora

Tempaukseen osallistujien suhteen kuulutettiin, että maalaamiseen ei ole ikärajaa. Kunhan pensseli pysyy kädessä ja maalari osaa vetää suoraa viivaa.

Jaakko Avikainen Leena Kiukas (vas), Leena Maaranen ja Liisa Pekkanen näkivät katumaalaustempauksen naapuritalon ikkunasta ja tulivat katsomaan, mutta päättivät lopulta ottaa itsekin sudit käteen ja antaa luovuuden virrata.

Räsymaton puolivälissä maalia katuun sutii kaksi Leenaa ja yksi Liisa. Ikää heillä on arviolta viisi kertaa enemmän, kuin osanottajilla keskimäärin.

– Tuossa naapurissa asutaan. Ikkunasta nähtiin tämä ja päätettiin tulla mukaan. Meinattiin, että tullaan vaan katsomaan, mutta ei voitu olla tarttumatta pensseliin, iloitsee Leena Maaranen.

Maarasen katsellessa Liisa Pekkanen ja Leena Kiukas sutivat keltaista ja sinistä. Suoran viivan sijaan katuun syntyy kuviota.

– Taiteellisia ollaan. Maalailen ja runoilen ja soitan suutani, vitsailee naisista Pekkanen.

Maton maalaus jäi maanantaina hieman kesken, koska luvassa oli sadetta. Niinpä maalaus jatkuu tiistaina kello 14.

Tervetuloa Mikkeliin -maton toteuttivat yhteistyössä Mikke Ry, I Love Mikkeli -yhteisö, Visit Mikkeli, Carlson ja Asemaravintola Vaiha.