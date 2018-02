Sukulaismies käytti vuosia mikkeliläistä Katia hyväkseen: "Juhlissa mietin, voinko jättää vastuulleni sen, että hän tekee tämän myös jollekin toiselle" Kati piti salaisuutta sisällään seitsemän vuotta. Selviytyminen alkoi, kun Kati uskalsi ensimmäistä kertaa puhua asiasta. Sami Leminen Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, joka vaikuttaa uhriin fyysisesti ja henkisesti. Mikkeliläinen Kati on selvinnyt kamalista kokemuksistaan.

— Se mies on hirviö.

Kolmekymppistä mikkeliläistä Katia ällöttää ja oksettaa muistella sitä kaikkea. Hän haluaa silti puhua. Kati puhuu taukoamatta kymmeniä minuutteja — välillä rauhallisesti, välillä kiihtyen. Koska nyt hän pystyy ja voi.

Seitsemän vuotta Kati oli hiljaa ja piti sisällään salaisuutta. Sitä, että joku koski häneen luvatta.

Mies lähetteli rivoja viestejä

Katin hyväksikäyttäjä oli sukulaismies. Tärkeä sukulainen, jonka luona Kati oli sisarustensa kanssa usein lapsena ja teininä hoidossa, kun heidän vanhempansa olivat töissä.

Mies oli sukulaisten kesken pidetty mies, jonka huumorintaju tosin oli seksistinen ja rivo. Kati kuuli jo lapsena, miten hän oli hoikka ja niin kaunis, varsinkin vaaleassa tukassaan. Kannattaa käyttää tiukkoja vaatteita, ne sopivat sinulle, mies ohjeisti Katia.

Mies lähetteli Katille seksuaalissävytteisiä viestejä kesken yläasteikäisen tytön koulupäivän. Kati poisti viestejä sitä mukaa kun niitä tuli.

Kun Kati oli 11-vuotias, sukulaismies yritti humalassa työntää sormensa tytön sisään. Vuosien ajan mies silitteli sukulaistyttönsä reittä olohuoneessa samaan aikaan kun vaimo teki ruokaa keittiössä. Viimeisin ja vakavin rikos tapahtui, kun Kati oli melkein täysi-ikäinen. Silloin mies yritti raiskata hänet.

Traumaattinen kriisi pakotti kertomaan

Kati kuvailee olleensa aina suorittaja. Jälkikäteen Kati ymmärsi, että hän yritti suojella itseään täyttämällä elämänsä töillä ja opiskelulla. Hän ei halunnut ajatella asioita, joita hänelle oli tehty.

— Kun minut oli aamulla yritetty raiskata, lähdin illaksi töihin. Kun asian nyt sanoo ääneen, se kuulostaa ihan uskomattomalta.

Väkivaltaa kohdanneiden naisten kanssa Violassa työskentelevä Annukka Hulkko kertoo, että hyväksikäytön torjuminen on hyvin normaali reaktio. Viola ry on Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö, joka tarjoaa palveluja väkivallan tekijöille ja uhreille.

Hulkko työskenteli muutama vuosi sitten tiiviisti myös Katin kanssa, kun kriisi hyväksikäytöstä selviämisessä oli akuuteimmillaan.

Kati joutui kertomaan lapsuuden aikaisesta hyväksikäytöstä omille läheisilleen toisen trauman yhteydessä, vasta parikymppisenä. Hän meni tilanteesta niin sekaisin, että hänen perheensä näki, ettei kaikki ollut kunnossa.

— En varmasti olisi kertonut asiasta koskaan, ellei äitini olisi pakottanut. Hän soitti sen päivän aikana todella monta kertaa ja tivasi niin pitkään, että lopulta kerroin.

Hulkko kertoo, että läheskään kaikki hyväksikäytön uhrit eivät koskaan kerro kokemuksistaan. Sen sijaan he välttelevät asiaa ja yrittävät unohtaa sen.

Isot elämänmuutokset ja erilaiset traumaattiset kriisit, esimerkiksi oman lapsen saaminen ja menetykset, voivat nostaa muistot pintaan. Joskus lapsuuden aikaiset traumat saattavat tulla esille vasta 40-, 50- tai 60-vuotiaana.

— Ihmiset ovat hyviä unohtamaan ja torjumaan asioita, Hulkko kiteyttää.

Selviytymisen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että uhri uskaltaa kertoa kokemuksistaan.

Viimeinen niitti oli sukujuhlat

Läheiset kehottivat Katia tekemään heti rikosilmoituksen. Ensin hän ei olisi halunnut.

— Ajattelin, että minullahan menee hyvin. Oli parisuhde ja vakituinen työpaikka. En kuitenkaan osannut nauttia elämästä sillä tavalla, miten siitä pitäisi nauttia.

Lopullinen niitti olivat sukujuhlat, joissa myös Katia hyväksikäyttänyt mies oli vieraana. Niissä Kati näki, että sukulaismies piti sylissään pientä tyttölasta.

— Silloin mietin, että voinko jättää omalle vastuulleni sen, että mies tekee tämän uudestaan jollekin toiselle. En voinut ja menin puhumaan poliisille.

Äitinsä tuella Kati löysi apua myös Violasta. Kun tilanne oli vaikein, Kati kävi Violassa puhumassa lähes viikoittain. Välillä Kati ja Hulkko soittelivat toisilleen.

— Aloin selvitä, kun puhuin asiasta ensimmäistä kertaa ääneen.

Raskausaika oli hankala

Sukulaismies teki asiasta yhteisen salaisuuden hänen ja Katin välille. Hän esimerkiksi lahjoi Katia rahalla. Kun Kati ei suostunut ottamaan kaksikymppisiä vastaan, mies piilotteli niitä tytön taskuihin.

Hyväksikäytöllä oli Katille seurauksia. Hänen on ollut vaikea päästää ihmisiä lähelleen. Nykyisen aviomiehensä kanssa hän tapaili vuoden ennen kuin he lopulta alkoivat seurustella.

Myös raskausaika ja synnytykset olivat hankalia, koska Kati ei halunnut antaa kenellekään ulkopuoliselle lupaa koskea itseensä.

Kati on kuitenkin nyt äiti. Hän on tyytyväinen, että sairaalassa osattiin huomioida hänen traumansa ja esimerkiksi sisätutkimukset teki aina sama ihminen.

— Jostain syystä olin onnellinen, että esikoiseni oli poika. Kun aloin odottaa seuraavaa lasta, oikeudenkäyntiprosessi oli jo käynnissä. Silloin päätin, että en anna sen hirviön koskaan nähdä omia lapsiani.

Oikeudenkäynti oli Katille henkisesti raskas. Hän sai puheluita tuntemattomista numeroista. Kati pelkäsi, että sukulaismies tappaa hänet, koska hän oli kertonut asiasta poliisille.

Tekijä ei kieltänyt eikä myöntänyt

Mies ei oikeudessa myöntänyt eikä kieltänyt tekojaan. Hän sanoi säälivänsä Katia ja viittasi mielenterveysongelmiin, joita Katilla ei ole koskaan ollut.

Mies tuomittiin muutama vuosi sitten Etelä-Savon käräjäoikeudessa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksen yrityksestä vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Korvauksia mies tuomittiin maksamaan Katille 10 000 euroa.

Mies siirsi itse rahat omalta tililtään Katin tilille. Kati ei ole itse käyttänyt rahoja mihinkään, sillä hän ei halua.

— Ne oksettavat minua. Ei minulle ollut väliä, voitanko jutun vai en, ja paljonko saan korvauksia. Halusin vain näyttää, että olen selvinnyt.

Kati sai paljon tukea omalta perheeltään toipumisessaan. Hän on kiitollinen siitä, ettei kukaan hänen omista läheisistään säälinyt häntä.

— En kaivannut minkäänlaista jeesustelua. Ymmärrän, että monelle kertomisen este voi olla se, että pelkää romahduttavansa kaikkien muidenkin maailman, Kati sanoo.

Violan tarjoamaa apua hän kehuu varauksetta. Kati ei halunnut puhua kokemuksistaan ja peloistaan valkotakkisten lääkäreiden vaan toisen, tasavertaisen ihmisen kanssa.

— Kun puhuu, asia tulee todeksi ja ymmärtää, ettei se todellakaan ole hyväksyttävää. Niin kauan kun pelkää, elämää ei voi jatkaa.

Katin nimi on muutettu.

Myöntäminen on selviytymisen edellytys

Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, joka vaikuttaa uhriin fyysisesti ja henkisesti. Alle on kerätty ohjeita siihen, miten seksuaalisen hyväksikäytön uhri voi edetä selviytymisessään.

1. Etsi ihminen, kehen voit luottaa ja joka ymmärtää sinua. Hän voi olla perheenjäsen, ystävä tai ammattilainen, jonka kanssa voit avoimesti puhua kokemuksistasi ja tunteistasi.

2. Luota siihen, että hyväksikäytöstä voi selviytyä. Selviytyminen on aina yksilöllinen ja pitkäkin prosessi, jossa edetään kohti uuden rakentamista.

3. Myönnä asia. Myönnä, että sinua on käytetty hyväksi. Myöntäminen on selviytymisen edellytys. Asioita on vaikea viedä eteenpäin, jos ne kieltää itseltään.

4. Ota vastaan kaikki mahdollinen apu. Kun avaa suunsa, saa myös apua. Joku saa apua psykologilta, toinen haluaa mennä puhumaan Violan kaltaiseen yksikköön. Mikkelissä on paljon lähisuhdeväkivaltaan perehtyneitä työntekijöitä, niin sanottuja avainhenkilöitä, jotka ovat erikoistuneet uhri- ja tekijätyöhön. Vaikka rikos olisi vanhentunut, asiasta täytyy silti puhua, että siitä voi päästä yli.

5. Hyväksy se, että tekijä voi valehdella esimerkiksi poliisille esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Sinä tiedät, mitä sinulle on tehty ja että teot ovat olleet vääriä.

6. Tunne oikeutesi. Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslain mukainen rikos. Se ei ole asianomistajarikos, vaan virallisen syyttäjän alainen rikos, eli syyttäjällä on oikeus nostaa syyte myös ilman uhrin lupaa. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa, eli rikoksen syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan silloin, kun rikoksen uhri täyttää 28 vuotta.

Lähteet: Violan erityistyöntekijä Annukka Hulkko, Länsi-Savon haastattelema ”Kati” ja Minilex.