Kerrataanpa vielä, mitä Essote ohjeistaa yli 70-vuotiaiden liikkumisesta kylillä ja kaupoissa - Länsi-Savon perjantain printtilehden jutussa oli vanhentunutta tietoa

Yli 70-vuotiaiden pitää välttää liikkumista kodin ulkopuolella. Kaupassa saa käydä vain, jos se on välttämätöntä.

Yli 70-vuotiaiden liikkumisesta annetut ohjeet ja puheet karanteenista hämmentävät ihmisiä, ja tiedot voivat vaikuttaa ristiriitaisilta.

Oleellisinta on muistaa, että liikkumista yleisillä paikoilla pitää välttää. Kaiken ikäisten kannattaa välttää.

Kerrataanpa, miten Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten päivitetyt ohjeet menevät.

Kerrataan senkin vuoksi, että Länsi-Savossa perjantaina (LS 20. 3.) julkaistussa yli 70-vuotiaille asetetusta velvoitteesta kertovassa jutussa oli vanhentunutta tietoa.

Jutussa kerrottiin Essoten ohjeeksi, että yli 70-vuotiaat saavat ulkoilla sekä käydä kaupassa ja apteekissa entiseen malliin. Toimintaohjetta oli kuitenkin päivitetty.

Tässä oikea ohje:

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Suomen hallitus kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä.

Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Mikäli henkilöllä on lieviä flunssaoireita, ei tule liikkua ulos kotoa vaan pyytää läheisiä toimittamaan kauppa- ja apteekkiasiat.

Essotelta järjestetään tarvittaessa apua asiointiasioissa.

Palveluneuvo auttaa tarvittaessa arkisin kello 8–16 numerossa 015 211 557. Mikäli flunssaoireet ovat vaikeita, ota yhteyttä numeroon 116 117.

Karanteeni on ehdoton

Karanteenimääräykset ovat ehdottomia, on Essote tiedottanut. Ne koskevat muutamia satoja ihmisiä maakunnassa.

Karanteeniin tai karanteenia vastaaviin oloihin määrätyt ihmiset eivät missään tapauksessa saa liikkua kodin ulkopuolella.

Jutun otsikkoa ja ingressiä muutettu 20.3. kello 12.35.