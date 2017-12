Keskosen vanhemmat, vuorotyöntekijä, muslimi ja suurperhe viettävät kaikki erilaisen joulun — Yhteistä on lämmin tunnelma ja rakkaat ihmiset Kysyimme erilaisessa elämäntilanteessa olevilta mikkeliläisiltä, minkälainen heidän joulustaan tulee. Otto Mannisen ja Tuija Pahnilan pieni tyttövauva painaa jo yli 1,5 kiloa. Mikkelin keskussairaalassa hänellekin löytyi sopiva tonttulakki. Perhe pääsee pian kotiin.

”Vauvassa on lahjaa kerrakseen”

Otto Manninen, Tuija Pahnila, tyttövauva

”Meillä on monella tavalla erilainen joulu. Vaikka olemme olleet pitkään yhdessä, olemme viettäneet joulua mökkeillen omien perheidemme kanssa.

Tänä vuonna vietämme ensimmäisen joulumme yhdessä. Se sujuu Mikkelin keskussairaalassa, koska esikoisemme syntyi keskosena Suomen 100-vuotispäivänä.

Tyttö painoi syntyessään 1395 grammaa. Hän syö jo itse rinnalta ja pullosta, mutta nenämahaletkua tarvitaan avuksi. Pääsemme todennäköisesti kotiin välipäivinä, jos kaikki sujuu yhtä hienosti kuin tähän asti.

Sairaalassa saa kuulemma jouluruokaa ja joulupukki käy. Lapsillekin on jouluvaatteita, joita voi pukea, jos haluaa. Itse käymme varmaan piipahtamassa kotona joulusaunassa aattoaamuna.

Kaikki on mennyt niin hyvin, ettei viitsi valittaa pienistä. Vauvassa on joululahjaa kerrakseen.

Tulevina vuosina vietämme joulua varmaankin yhdessä molempien vanhempien kanssa. Se on sitten erilaista, kun on pieni lapsi mukana.

Tästä eteenpäin luomme uusia, omia perinteitä.”

Roope Silvennoiselle joulu on ensimmäinen hotellin vastaanottovirkailijana. Hän on viettänyt töissä useita jouluja.

”Jouluaattoni ei kärsi työnteosta”

Roope Silvennoinen

”Minulle on tavallista olla jouluna töissä. Olen viettänyt niin 4–5 joulua.

Aikoinaan Savonlinnassa ja vielä opiskeluaikoina Mikkelissä olin töissä Prismassa.

Tänä vuonna valmistuin matkailurestonomiksi. Sain töitä vastaanottovirkailijana Mikkelin hotelli Vaakunasta.

Tämä on ensimmäinen jouluni tässä työssä. Olen vuorossa kaikki kolme yötä.

Minua ei haittaa olla jouluna töissä. Ei jouluaattoni siitä kärsi. Paljon on kiinni siitä, miten suhtautuu.

Joulu on rauhallista ja lämmintä aikaa. Se huokuu myös asiakkaista. Vaikka kaikilla on tottakai kiire, silti aistii, että siellä on myös mukava, lämmin tunne, että kohta pääsee rentoutumaan.

Vanhempani päättivät tulla Savonlinnasta täksi jouluksi Mikkeliin ja majoittua Vaakunaan. Näin pystymme olemaan yhdessä.

Meillä on pöytävaraukset kolmeen eri paikkaan. Kun heräilen yövuoron jäljiltä, vanhempani ja tätini koukkaavat minut kyytiin ja lähdemme syömään.

Voin tehdä töitä tulevinakin jouluina. En halua kuulostaa työnarkomaanilta, mutta työ on minulle rakas. Tykkään tehdä töitä.”

Jalali Farooq työskentelee mikkeliläisessä ravintolassa. Hän iloitsee joulun tuomista vapaapäivistä.

”Joulu on hyvä aika matkustaa”

Jalali Farooq

”Olen kotoisin Afganistanista ja muslimi. En vietä joulua kuten suomalaiset.

Tänä jouluna minulla on kaksi vapaapäivää työstäni ravintolassa. Lähden Helsingissä asuvan kaverini kanssa risteilylle Tukholmaan. Minulla on siellä sukulaisia, joiden kanssa juhlimme joulua yhdessä.

Matkasta tulee mukava. Syömme buffeessa, kaverini soittaa kitaraa ja laulamme.

Asun Mikkelissä yksin. Joulu on hyvä aika matkustaa. Viime vuonna olin Tallinnassa.

Minulla on ollut suomalainen vaimo, jonka kanssa olin kolme vuotta. Silloin vietimme suomalaista joulua. Ostin joululahjoja ja toimin joulupukkinakin.”

Jere ja Annika Lauha sekä Lyyli odottavat jouluna erityisesti perheen kahden aikuisen tyttären saapumista kotiin. Viimeksi tytöt olivat kotona elokuussa.

”Hyvä mieli pitkäksi aikaa”

Jere ja Annika Lauha

”Olemme viettäneet joulua suunnilleen tällä samalla tavalla 15 vuotta. Se on aina ollut vuoden kohokohta.

Aattona olemme kotona oman perheen kesken. Meillä on neljä lasta, joista kaksi vanhinta eivät enää asu kotona, mutta palaavat jouluksi.

Joulupäivänä Jeren äiti tulee kylään. Tapaninpäivänä Jere ja hänen kaksi sisarustaan kestitsevät vuorollaan koko 20 ihmisen porukkaa. Tänä vuonna olemme meillä.

Siivoamme, koristelemme ja haemme kuusen. Ruuat teemme itse. Erilaisia kaloja, juureksia ja kinkku. Tapaninpäivän ruokailussa on usein teema. Tänä vuonna se on neljä vuodenaikaa.

Vaikka tekemistä on, emme ota stressiä. Arki on ollut kiireistä etenkin silloin, kun kaikki lapset asuivat vielä kotona ja harrastivat paljon. Jouluna on saanut rauhoittua.

Joskus olemme kiusoitelleet lapsia, että lähdemme jouluksi kahdestaan jonnekin. Nuoriso on sanonut, että he haluavat, että olemme aina yhdessä täällä.

Joulusta jää pitkäksi aikaa hyvä mieli ja perhettä kannattelevia muistoja. Sen jälkeen arkea jaksaa taas paremmin.”