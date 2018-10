Mikkelin kaupunki ei aio osallistua Kaakkois-Suomen kaupunkien väliseen kisaan uuden pelastushelikopterin sijoituspaikasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää uuden helikopteriyksikön perustamista Lappeenrantaan. Nyt myös Kouvolan seutu on herännyt esittämään kopterin sijoittamista Kouvolaan Utin kentälle.

Mikkelissä on toimiva kenttä ja valmiudet, mutta kaupunki on linjannut, että Mikkeli ei ole mukana paikkakuntakilpailussa.

Teknisen johtajan Jouni Riihelän mukaan Lappeenranta sijoituspaikkana tuntui ministeriöpäätöksen jälkeen sen verran selvältä ratkaisulta, että Mikkeli ei lähde hämmentämään sijoituspaikkakeskustelua.

— Emme ole olleet aktiivisia tässä kamppailussa, mutta tarjoamme paikan tarvittaessa kopterin tankkaukseen, sanoo Riihelä.