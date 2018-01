Tipaton tammikuu vaikuttaa kansalaisten juomiseen, mutta alkoholittomat vaihtoehdot tekevät kauppansa muulloinkin — tiesitkö että tipaton tammikuu keksittiin jo sotavuosina? Tammikuussa alkoholia myydään vähemmän sekä ravintoloissa että vähittäiskaupassa. Alko myi viime joulukuussa enemmän alkoholia kuin viime vuoden tammi- ja helmikuussa yhteensä. Vesa Vuorela Ville Heikkinen (oik.) viettää parhaillaan tipatonta tammikuuta silkasta kokeilunhalusta. Bar Domiin hän tuli palaveeraamaan kavereidensa kanssa. Jere Pursiniemi (vas.) ja Olli Hyöppinen eivät tipatonta vietä.

Moni viettää tipatonta tammikuuta. Juhlakauden jälkeinen nenänvalkaisu lisää suosiotaan. Viimeisimpien tutkimusten mukaan noin joka viides suomalainen aloittaa vuoden kuivalla kuukaudella.



Tipaton tammikuu näkyy vaihtelevasti Mikkelin ravintoloissa. Arki-iItaisin on rauhallisempaa ja esimerkiksi hotelli Vaakunan yökerho oli suljettuna tammikuun ensimmäisen viikon.

Moni myös vaihtaa niin sanotut normaalit ruokajuomat alkoholittomiin. Ne yleistyvät kuitenkin ilman tipattomia kuukausiakin.

— Alkoholittomia juomia käytetään koko ajan enemmän, kun valikoima ja laatu ovat parantuneet erityisesti oluissa ja viineissä. Mocktailit eli alkoholittomat drinkitkin ovat suosittuja. Tammikuun asiakaskäyttäytyminen ei enää erotu muista kuukausista samalla tavalla kuin aikaisemmin, sanoo Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Kai Nurmi.



Nurmen mukaan tammikuussa ravintoloissa käydään enemmän syömässä kuin juomassa. Alkoholi ei muutenkaan ole enää myynnillisesti yhtä merkittävä ravintolatuote kuin aikaisemmin.

— Viikonloppuöisin ravintoloissa on hiljaisempaa tammikuussa. Tuntuma on kuitenkin sellainen, että nykyään juodaan vähemmän ja sivistyneemmin. Silloin ei tipattoman tammikuun tarvekaan ole ehkä niin suuri, arvioi Nurmi.





Alkoholittomat kiinnostavat baareissakin

Olutravintola Bar Domissa on myös havaittu alkoholittomien juomien suosion nousu.

— Asiakkaat ovat kiinnostuneet, kun valikoimaan on saatu laadukkaita erikoisoluita alkoholittomina versioina. Myös alkoholittomia juomasekoituksia menee. Marginaalinen niiden osuus vielä on, mutta se kasvaa, sanoo Bar Domin yrittäjä Mika Pippuri.

Huippusesongin jälkeinen aika on Domissakin ollut hiljaisempi. Pippurin mukaan asiakkaita on kuitenkin riittänyt jopa odotettua enemmän.

— Kivuttomasti tämä on mennyt. Jokavuotinen ilmiö tämä on, joten siinä mielessä asiassa ei mitään uutta ja yllättävää ole, Pippuri sanoo.



— Tipaton tammikuu näyttää menettävän merkitystään. Meillä tammikuut ovat helmikuuta vilkkaampia. Näyttäisi siltä, että ihmiset vähentävät kulutustaan muuten kuin koko kuukauden tipattomuudella. Jotkut sitä toki viettävät. Meilläkin varataan alkoholittomia oluita, mutta isoa niiden myynti ei ole, sanoo Keskusbaarin Juha Tervaniemi.

Lähemäen Kulma Pub pyrkii houkuttelemaan muullakin kuin baaritiskin antimilla. Baarinpitäjä Idu Kupiaisen mukaan hampurilaiset ja biljardinpeluu saavat väkeä liikkeelle, vaikka menossa on vuoden hiljaisin kuukausi, etenkin arki-iltojen osalta.

— Ei tipaton tammikuu meillä juuri näy. Sitä viettävät pysyvät ehkä pääosin kotona, arvioi Kupiainen.





Raittiusväki tyrmäsi raittiushankkeen

Tipaton tammikuu keksittiin sotavuosina. Propaganda-Aseveljet -valistusjärjestö markkinoi raitista elämää syksyllä 1942, minkä jälkeen eduskunnan puhemies Väinö Hakkila esitti, että 1943 vietettäisiin raitis tammikuu solidaarisuuden osoituksena rintamasotilaille.

Raittiusväen ahdasmielisyys pilasi hankkeen. Raittiuden ystävät -järjestö ei hyväksynyt kampanjaa, koska ei ollut sitä itse keksinyt. Asia oli niin arka, että Raittiuden Ystävät kielsi kirjoittamasta koko asiasta omassa lehdessään. Kampanjan teho jäi vähäiseksi.

Uudet tuotteet vauhdittavat vähittäiskauppaa

Oluita, long drinkejä ja siidereitä myydään vähittäiskaupoissa selvästi vähiten tammikuussa. Tänä vuonna lasku on ollut aikaisempaa vähäisempi. Osasyy on vahvempien juomien tulo myyntiin vuodenvaihteessa.

Osuuskauppa Suur-Savon marketeissa myytiin alkoholijuomia tammikuun ensimmäisten kahden viikon aikana noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017.

— Menee varmasti uusien tuotteiden piikkiin. Tammikuun myyntilukuihin suhteutettuna euromääräinen nousu on sen verran pieni, että uskon sen johtuvan kokeilunhalusta. On maisteltu, kun niitä on ollut kaupassa saatavilla, arvioi Osuuskauppa Suur-Savon marketkaupan johtaja Iiro Siponen.

Keskon viestinnästä kerrotaan, että alkoholijuomia myydään tammikuussa keskimäärin kymmenen prosenttia vähemmän kuin muina talvikuukausina.

Tammikuu hiljentää pitkäripaisen

Tammikuu on Alkon hiljaisin myyntikuukausi. Tammikuun myynti vastaa keskimäärin seitsemää prosenttia Alkon koko vuoden myynnistä. Kuukausista vilkkaimpana, joulukuussa Alkon myynti on 12 prosenttia koko vuoden myynnistä.

Vuoden 2017 tammikuussa Alko myi 5,6 miljoonaa litraa juomia. Jo helmikuussa 2017 myynti nousi 6,3 miljoonaan litraan, vaikka kuukaudessa on vähemmän myyntipäiviä.

Tammikuun hiljaisuutta kuvastaa tuore tilasto joulukuulta 2017. Silloin Alkosta ostettiin juomia 12 miljoonaa litraa eli yhtä paljon kuin viime vuoden tammi- ja helmikuussa yhteensä.

Koko viime vuoden aikana juomia myytiin yhteensä 93 miljoonaa litraa.

Lähde: www.alko.fi