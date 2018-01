Tertin kartano Mikkelistä sijoittui 50 parhaan suomalaisravintolan joukkoon — Kärkipään sijoitukset menivät Helsinkiin Äänestyksen tulos julkistettiin maanantaina. Antsu Ollikainen Tertin kartanon joulupöytä on ollut käsite jo pitkään. Arkistokuva.

Tertin kartano Mikkelistä sijoittui 50 parhaan suomalaisravintolan joukkoon. Tertin kartanon sijoitus oli 39:s.

Itäsuomalaisia ravintoloita listalla oli vain kaksi. Lähimaakunnista listalle ei päässyt yhtään ravintolaa.

Listan ja äänestyksen toteutti horeca-alojen eli hotelli-, ravintola- ja catering-alojen media Viisi Tähteä yhdessä Food Camp Finlandin kanssa.

lähiruokaa Tertin kartanon pöydästä.

Suomen parhaaksi ravintolaksi valittiin helsinkiläinen Grön. Äänestyksen tulos julkistettiin maanantaina.

Tiedotteen mukaan Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2018 perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, jossa näkemyksensä antavat ravintoloitsijat, keittiömestarit, salipuolen johtotehtävissä toimivat, alkoholiala sekä muun muassa ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaiset.

Listalle nousi ravintoloita eniten Helsingistä. Toinen itäsuomalaisravintola oli 50:nneksi sijoittunut Local Bistro Joensuusta.

50 Parasta Ravintolaa 2018 sekä kategoriavoittajat

1 Grön, Helsinki (myös voitto Paras Ruoka -kategoriassa)

2 Olo, Helsinki

3 BasBas, Helsinki (myös voitto Paras Tunnelma ja Paras Palvelu -kategorioissa)

4 Finnjävel, Helsinki

5 Vinkkeli, Helsinki

6 Kaskis, Turku

7 Ask, Helsinki

8 Demo, Helsinki

9 Savoy, Helsinki

10 Ora, Helsinki

11 Palace, Helsinki

12 Chapter, Helsinki (myös voitto Paras Tulokas -kategoriassa)

13 Lyon, Helsinki

14 C, Tampere

15 Mami, Turku

16 Juuri, Helsinki (myös voitto Paras Työnantaja -kategoriassa)

17 Ravinteli Bertha, Tampere

18 EMO, Helsinki

19 Ravinteli Huber, Tampere

20 Shelter, Helsinki

21 Bistro O mat, Kirkkonummi

22 Mikko Utter, Lohja

23 Bistro Sinne, Porvoo

24 Nokka, Helsinki

25 SicaPelle Wining & Dining, Porvoo

26 Fabrik, Helsinki

27 Tintå, Turku

28 Muru, Helsinki (myös voitto Paras Viinilista -kategoriassa)

29 Ostroferia, Oulu

30 Kuurna, Helsinki

31 Meat District, Porvoo

32 Aito, Helsinki

33 Kakolanruusu, Turku

34 Spis, Helsinki

35 Sky Ounasvaara, Rovaniemi

36 Wino, Helsinki

37 Ludu, Turku

38 Linnankrouvi, Mustion Linna

39 Tertin Kartano, Mikkeli

40 Kuori, Turku

41 BasBas & Staff Wine Bar, Helsinki

42 Werner, Helsinki

43 Roux, Lahti

44 4 Vuodenaikaa, Tampere

45 Storage, Turku

46 Hugo, Oulu

47 Gastro Cafe Kallio, Helsinki

48 Gastropub Tuulensuu, Tampere (myös voitto Paras Olutlista -kategorissa)

49 Yes Yes Yes, Helsinki

50 Local Bistro, Joensuu

Juttua on muokattu kello 19.38. Vaihdettu Kaakkois-Suomi lähimaakunniksi.