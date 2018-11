"Oma iskä on ihana", sanoo Aino Juuti — Kysyimme gallupissa, miten mikkeliläiset viettävät isänpäivää

Isänpäivää vietetään puoli vuotta äitienpäivän jälkeen marraskuun toisena sunnuntaina. Päivä on amerikkalaista perua 1900-luvun alusta.

Suomeen isänpäivä rantautui 1970-luvun alussa, mutta vasta 1980-luvulla isänpäivä pääsi pysyvästi kalenteriin.

Kysyimme mikkeliläisiltä, miten isänpäivää juhlitaan.

Aino Juuti Mikkelistä kertoo, että isänpäivää vietetään lahjojen ja kahvittelun merkeissä. Hän käy mahdollisesti myös isoisän luona.

— Oma iskä on ihana. Hän on ollut elämässä tuki ja turva sekä arvokas apu monissa arjen jutuissa. Oma isä on ollut myös roolimalli. Toivon, että osaisin omassa elämässäni tehdä samanlaisia hyviä valintoja.

— Haluan isänpäivänä ehdottomasti muistaa omaa isääni. Joku isännäköinen lahja tai kirja, josta isä tykkää, Aino Juuti sanoo.

Mikkeliläisellä Joonas Kinnusella on kotona 1,5-, 4- ja 6-vuotiaat lapset ja isänpäivää vietetään ”perinteisin menoin”.

— Aamulla on aamukahvit ja lahjojen jako. Näin isänä on kiva, että lapset haluavat muistaa. Eskari-ikäiset jo askartelevat isänpäivälahjoja. Mukavin lahja on sellainen, että voidaan koko perhe tehdä ja kokea jotain yhdessä.

Isänpäivänä on hauska kuulla, millainen isä on lapsen silmin.

— Itse muistan omaa isääni, joka asuu Keski-Suomessa. Isänpäivänä olemme menneet koko perheen voimin tervehtimään Keski-Suomeen omaa isää ja appea, Joonas Kinnunen kertoo.

Isä on tärkeä ihminen, sanoo Sari Pesonen.

Sari Pesonen Mikkelistä pitää tärkeänä, että myös isänpäivää juhlitaan.

— Isä on tärkeä ihminen. Oma isäni on sairastunut vakavasti ja käyn jo etukäteen häntä tervehtimässä. Omassa perheessä päivää vietetään perinteisesti joko menemällä isänpäivälounaalle tai herkutellaan kotona. Ja lapset tietenkin muistavat isää.

– Omat rakkaimmat muistot liittyvät aikaan, kun kävin isän kanssa jänismetsällä. Meitä yhdisti metsästys ja ne olivat huippupäiviä, kun isä, ajokoirat ja minä lähdettiin yhdessä jänisjahtiin. Ne ovat koskettavia muistoja edelleen, Sari Pesonen sanoo.

Lapsen suhde isään on merkityksellinen, sanoo Veli-Pekka Tegelberg.

Entinen mikkeliläinen ja nyt Asikkalassa asuva Veli-Pekka Tegelberg kertoo, että hänellä on kaksi tytärtä ja kaksi tyttärentytärtä.

— Isyys on tärkeä asia. Lapsen suhde isään on merkityksellinen. Miehenä olen isältäni saanut kolme tärkeää asiaa: kurin, esikuvan ja elämäntavan. Ne ovat viitoittaneet myöhempää elämää.

— Omat tyttäret ja lapsenlapset muistavat isänpäivänä. Isyys oikeasti merkitsee itselle paljon. Se on yhdenlainen rikkaus ihmisen elämässä, Veli-Pekka Tegelberg sanoo.