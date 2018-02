Toistaiseksi viimeinen viikonloppu Graniittitalossa — Väistötilojen odottelu ärsyttää niin taidemuseon kävijöitä kuin henkilökuntaakin Mikkelin taidemuseon päättynyt viikonloppu oli toistaiseksi viimeinen saneerausta odottavassa Graniittitalossa. Päätöstä väistötiloista odotetaan edelleen. Risto Hämäläinen Museoista pitävä Jyrki Iivanainen on sitä mieltä, että taide ja kulttuuri eivät nauti Mikkelissä riittävästi arvostusta.

Mikkelin taidemuseon viimeinen viikonloppu Graniittitalossa ennen teosten evakkomatkaa väistötiloihin sujui perusviikonloppua vilkkaimmissa merkeissä.



Museoassistentti Riina Pesarin tukkimiehen kirjanpito näytti sunnuntaina aamupäivällä yli kolmeakymmentä kävijää. Lauantain ja perjantain kävijöitä oli laskelmien mukaan muutama sata.



Museon tuhannet taide-esineet ja valtavat arkistokokoelmat odottavat pakkaamista ja kuljettamista. Seuraavat viisi vuotta museo toimii korvaavissa tiloissa. Missä tarkalleen, siitä ei edelleenkään ole mitään tietoa.

Amanuenssi Paula Hyvösellä on vahva mielipide. Kaikista olemassa olevista vaihtoehdoista paras olisi Anttilan entiset tilat Porrassalmenkadulla.

— Se on sijainniltaan hyvä, esteetön sisäänkäynti, ja siellä on tarpeeksi tilaa koko tämän talon toiminnoille, myöskin teosten säilyttämiseen. Esimerkiksi Akselin yläkerta on liian matala ja vähän pimennossa.



Paras ei kuitenkaan Hyvösen mukaan välttämättä voita.

— Päättäjät eivät katso mitään muuta kuin rahaa. He eivät näe tätä matkailullisena valttina.

Risto Hämäläinen Mikkelin taidemuseon amanuenssi Paula Hyvönen otti sunnuntaisen Taidevarttinsa keskiöön Ilmari Aallon Kevättalvea-maalauksen Martti Airion lahjoittamasta taidekokoelmasta.

Kyse on enemmän haluttomuudesta, kyvyttömyydestä ja taidottomuudesta kuin mistään muusta. -Jyrki Iivanainen

Mikkeliläinen Ari Moilanen ja hirvensalmelainen Kaija Mynttinen lähtivät varta vasten taidemuseoon, kun se vielä ennen väistötiloihin siirtymistä oli mahdollista.

Moilasta kiinnosti erityisesti sotamarsalkka Mannerheimin vuokrahuoneisto Graniittitalossa, jossa tämä asusti 1940-luvulla.



— Setä-vainaani on asunut samassa huoneistossa, ja minäkin muutaman yön rippikouluaikaan vuonna 1952. Kotiin Vehmaskylään oli 25 kilometriä matkaa, eivätkä linja-autot silloin kulkeneet, Moilanen muistelee.



Museokäynnin kauppareissuunsa yhdistänyt Mikkeliläinen Jyrki Iivanainen puolestaan arvioi, että kaupungissa ei arvosteta tarpeeksi kulttuuria ja taidetta.

— Ainakaan siihen nähden, että esimerkiksi urheilua varten on rakennettu isoilla summilla.



— Tässä vaiheessa, kun tästä pitäisi lähteä tiloista pois, ja kaupungista ei ole järjestynyt tiloja, kyse on enemmän haluttomuudesta, kyvyttömyydestä ja taidottomuudesta kuin mistään muusta.