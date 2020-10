Essoten alueella todettu kaksi uutta koronatartuntaa – Mikkelin Palloilijoiden joukkue on voinut altistua tiistaisessa ottelussaan

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten alueella on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa. Toinen tartunnoista löytyi tällä viikolla aiemmin karanteeniin asetettujen henkilöiden joukosta, Essoten tiedotteessa kerrotaan.

Perjantaina 23.10. Pieksämäeltä löytyi yksi tartunta, jonka tartuntaketjun selvitys on vielä kesken. Altistuminen on voinut tapahtua Pieksämäen urheilutalolla keskiviikkona 21.10. ja torstaina 22.10. klo 18 eteenpäin. Lisäksi altistua on voinut Asemaravintola Tähdessä torstaina 22.10. klo 13–15 tai Lidlissä klo 14.45–15.15.

Koronaan viittaavia oireita saavien tulee soittaa Päivystysavun numeroon 116117 koronatestausta varten.

Pieksämäen tartunnan lisäksi Mikkelin Palloilijoiden joukkue on voinut altistua tiistaina 20.10. KTP:tä vastaan pelatussa ottelussa.

Essoten palveluihin odotetaan ruuhkia alkuviikosta

– Tilanne näyttää muutoin rauhalliselta, mutta voi muuttua hyvinkin nopeasti. Olemme edelleen koronan toisen aallon suhteen perusvaiheessa. Muutamia henkilöitä on koronan takia sairaalahoidossa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Syyslomien loppumisen odotetaan tuovan alkuviikosta ruuhkia Essoten palveluihin.

– Lisäämme henkilöstöä Päivystysavun koronalinjalle ja näytteenottoon. Jonoja saattaa silti syntyä ja toivon asiakkailta pitkämielisyyttä. Näytteenottoon pääsee meillä nyt nopeasti ja tulokset tulevat pääsääntöisesti vuorokauden sisällä, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Edelliset tartunnat havaittiin Essoten alueella 16. lokakuuta.