Missä viipyy Hattu-Baarin verkkokauppa? — Mikken nälkä kasvoi: Nyt kaupunkiin puuhaataan yhteistä nettikauppaa kivijalkakaupoille Mikke on perustamassa yhteistä verkkokauppaa mikkeliläisille kivijalkakaupoille. Hanke on vienyt odotettua enemmän aikaa. Mari Koukkula Mikke ei perusta pelkästään Hattu-Baarille omaa verkkokauppaa, vaan pyysi siihen mukaan useita mikkeliläisiä kivijalkakauppoja. Sirkku Puustinen kokee, että homma tuntuu kuitenkin junnaavan paikoillaan.

Mikkeliin puuhataan parhaillaan suurta, yhteistä verkkokauppaa, jossa olisivat mukana suurin osa Mikkelin keskustan kivijalkakaupoista.

Idea lähti liikkeelle marraskuussa, kun yrittäjä Sirkku Puustisen Hattu-Baari nousi julkisuuteen. Mikkelissä vieraillut, Varusteleka-verkkokaupan perustanut Valtteri Lindholm rakastui Puustisen hattuihin ja uskoi, että ne saisivat suuren suosion muun muassa Helsingin hipstereiden keskuudessa. Lindholm alkoi jo kaavailla hattuverkkokaupan perustamista.

Samalla marraskuun viikolla Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke kertoi Länsi-Savolle auttavansa perustamaan Hattu-Baarille verkkokaupan.

Toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij lupaili, että verkkokauppa olisi pystyssä viikon päästä. Niin ei kuitenkaan käynyt.

Yli kahdessa kuukaudessa idea on muovautunut eteenpäin ja kasvanut suuremmaksi.

Mikke ei perusta pelkästään Hattu-Baarille omaa verkkokauppaa, vaan pyysi siihen mukaan useita mikkeliläisiä kivijalkakauppoja.

"Sivut on tarkoitus lanseerata kuukauden sisään"

Kokoomuksen Mikkelin valtuustoryhmän puheenjohtaja, Mikken hallituksen puheenjohtaja ja Marski Datan hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa on yksi hankkeen puuhanaisista.

Mikke kaavailee, että verkkokaupassa on oltava vähintään 40 liikettä, jotta sivusto on houkutteleva.

Salo-Oksa ja Maczulskij kertovat, että nettikauppasivustoa on muotoiltu, mutta ne eivät ole vielä valmiit.

— Verkkokauppasivusto on jo perustettu ja sisältöä kerätään koko ajan. Sivut on tarkoitus lanseerata kuukauden sisään.

"Verkkokauppaa on vetkutettu"

Kun Länsi-Savo soitti Sirkku Puustiselle maanantaina, hän oli epävarma verkkokaupan tulevaisuudesta.

— Homma tuntuu junnaavan paikoillaan. Verkkokauppaa on vetkutettu.

Maczulskij kertoo, että Hattu-Baarille tehtiin alustava verkkokauppa, johon kuvattiin yli 35 Sirkun hattua.

— Onneksi otettiin pieni aikalisä. Käsityönä tehtyjen hattujen myynti oman verkkosivuston kautta on miltei mahdottomuus, sillä hattuja ei olisi ehtinyt valmistamaan niin nopeasti kuin tilataan, Maczulskij perustelee.

"En löisi vetoa toimivuuden puolesta"

Urheilu- ja eräliike Patikan yrittäjä Tomi Sikanen on skeptinen. Hän on jo perustanut kaupalleen oman nettikaupan, mutta lähti Mikken yhteishankkeeseen mukaan tueksi.

Mari Koukkula Urheilu- ja eräliike Patikan yrittäjä Tomi Sikanen on jo perustanut oman verkkokauppansa, mutta aikoo hakea tuotteilleen näkyvyyttä myös mahdollisesti tulevan yhteisen nettikaupan kautta.

— Idea on erittäin hyvä, mutta en löisi vetoa sen toimivuuden puolesta, Patikka kommentoi.

— Vaikka verkkokauppa on helppo perustaa, miten raha liikkuu yhteisessä nettikaupassa, jossa on eri yritysten satoja tuotteita? Esimerkiksi omassa verkkokaupassani alusta juttelee kassa- ja varastojärjestelmämme kanssa.

"Ennakkoluulottomasti kohti uutta!"

Askartelutarvikkeita ja lankoja myyvän Aspola Shopin yrittäjä Vuokko Korhonen epäröi alkujaan yhteiseen verkkokauppaan mukaan lähtemistä.

— Verkkokauppaa en ole yksinäni harkinnut, mutta haluan lisää näkyvyyttä liiketoiminnalleni. Ennakkoluulottomasti vain kohti uutta!

Mari Koukkula Askartelutarvikkeita ja lankoja myyvän Aspola Shopin yrittäjä Vuokko Korhonen halusi lähteä mukaan hankkeeseen, jossa on tarkoitus perustaa yhteinen verkkokauppa mikkeliläisille kivijalkakaupoille. — Ennakkoluulottomasti vain kohti uutta ja tuntematonta!

Myös vaateliike Nykynaisen yrittäjä Anne Issakainen toivoo kokeilun tuovan jotain hyvää tullessaan.

— Olen utelias ja mielenkiinnolla koemielessä mukana. Kadultamme löytyy useita erikoispalveluita, ja teemme jo nyt paljon yhteistyötä keskenämme, Issakainen kertoo.

— Teen kaikkeni sen eteen, että ihmiset vielä muistaisivat Savilahdenkadun olevan olemassa.

Issakainen ei ole harkinnutkaan omaa verkkokauppaa. Myös hän kokee Facebook- ja Instagram-markkinoinnin toimivaksi.

Mari Koukkula Vaateliike Nykynaisen yrittäjä Anne Issakainen haluaa pitää Savilahdenkadun erikoisliikkeet kartalla ja lähti mukaan yhteiseen verkkokauppahankkeeseen.

— Verkkokauppa on kivijalkakaupalle kirosana, mutta haluaisin nyt nähdä, onko tällä jotakin vaikutusta. Olen yli 30 vuotta myynyt naisten vaatteita ja tottunut siihen, että nainen haluaa hypistellä.

Mikkeli ensimmäisenä

Digitaalisen markkinoinnin ohjelmistoja tekevä start up -yritys Leadastir on kehittänyt Mikkelle markkinapaikka-alustan, jossa yhtenä ominaisuutena on verkkokauppa.

— Mikkeli on ensimmäisenä kaupunkina kehittämässä alustaa. Mikkelin Torikauppiaille on tehty myös oma alustansa, kertoo yrittäjä Antti Kastinen.

Mikke maksaa Leadastirille 75 euron kuukausimaksua markkinapaikasta, mutta tarjoaa sen jäsenyrityksilleen ilmaiseksi. Yrityksille, jotka eivät kuulu Mikkeen, palvelumaksu on 4,9 euroa kuussa.

Verkkokauppahanke liittyy Mikken hankkeeseen ”Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta”. 80 prosenttia hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Patikan yrittäjän sukunimi korjattu jutusta 6.2.2018 kello 10.53. Jutussa yrittäjän nimi oli Tomi Patikka. Hänen oikea nimensä on Tomi Sikanen.