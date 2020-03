Oppilaskato iski Mikkelin kouluihin maanantaiaamuna – Osa rehtoreista kannattaa koulujen sulkemista määräajaksi

Huoli koronaviruksen leviämisestä sai satojen mikkeliläiskoululaisten vanhemmat reagoimaan maanantaiaamuna.

Joidenkin koulujen oppilaista jopa kolmasosa ilmoittautui joko sairaiksi tai sitten jäi kotiin kaiken varalta.

Joissakin kouluissa myös henkilökuntaa on poissa niin paljon, että opetuksen järjestämisessä kouluun tulleille on ongelmia.

Lähemäen alakoulun rehtori Vesa Räsäsellä oli miettimistä työviikon aluksi.

– Meiltä on sairaana kuusi opettajaa, kolme avustajaa sekä talonmies. Opetus kyetään vielä toteuttamaan, mutta äärirajoilla tässä mennään, Räsänen kertoo aamukiireidensä keskeltä.

Oppilaiden poissaoloja rehtori ei ehtinyt tarkkaan laskea. Määrä oli kuitenkin poikkeuksellinen ja huomattava.

– Yhdestä 24 oppilaan ryhmästä 13 oli jäänyt kotiin. Yhteydenottoja tuli jo eilen Wilmaan ja niitä tulee edelleen jatkuvasti. Kysytään, mitä pitää tehdä kun läheinen on riskiryhmässä. Tällaisessa tilanteessa on ilman muuta vastuullista jäädä kotiin, Räsänen sanoo.

Jos oppilas jää kotiin koronaviruspelon takia, hänen vanhempiensa pitää anoa lupaa kotiopetukseen. Nykyisen kaltaisessa tilanteessa sellainen myönnetään ilman muuta.

Räsänen odotti maanantaiaamuna selkeitä linjauksia kaupungin päättäjiltä.

– Nyt pitäisi saada yhteiset pelisäännöt kaikille kouluille. Alkaa näyttää siltä, että koulujen ja päiväkotien sulkeminen olisi tässä tilanteessa oikea ratkaisu, Räsänen tuumii.

Myös Kalevankankaalta oppilaita ja henkilöstöä pois

Samoilla linjoilla on Kalevankankaan koulun rehtori Janne Syrjäläinen.

– Meiltä on poissa opettajia, avustajia ja oppilaita. Oppilaista osa on sairaana ja heitä on myös jäänyt kotiin varmuuden vuoksi.

– Poissaoloja on niin huomattavasti, että opetuksen järjestäminen alkaa jo olla hankalaa.

– Koulujen sulkeminen 2–4 viikoksi alkaa näyttää ainoalta oikealta ratkaisulta, Syrjäläinen sanoo.

Lyseossakin Wilma laulaa viestejä

Olemme varovaisia, mutta ei ole syytä lietsoa hysteriaa. — Rantakylän yhtenäiskoulun rehtori Hanne Lahtinen

Lyseon yläkoulussa tilanne näytti hieman erilaiselta maanantaiaamuna. Poissaoloprosentti näytti jäävän vähän alhaisemmaksi.

– Mutta kyllä Wilma laulaa täälläkin. Kyselyjä siitä, voiko ja pitääkö jäädä kotiin, tulee jatkuvasti, sanoo rehtori Jari Luukkonen.

Luukkonen korostaa, että nyt on syytä ottaa asiat varman päälle ja jäädä flunssaisena kotiin.

Koulujen sulkeminen mietityttää kuitenkin. Asiassa on monia puolia.

– Yläkoulun sulkeminen ei kuormittaisi vanhempia niin paljon kuin alakoulujen kiinnimeno, koska isommat lapset eivät tarvitse samanlaista huolenpitoa.

– Mutta estäisikö koulujen sulkeminen sitä, että teini-ikäiset nuoret kokoontuvat jossakin muualla, kaikesta ohjeistuksesta huolimatta, kysyy rehtori.

Rantakylässä kolmannes pois koulusta

Koronavirusepidemia aiheuttaa paitsi ylimääräisiä toimia, myös paljon huolta ja pelkoa.

Rantakylän yhtenäiskoulun rehtori Hanne Lahtinen sanoo, että tilannetta hoidetaan keskustelemalla ja antamalla asioille aikaa.

– Käsien pesemiseen käytetään nyt enemmän aikaa. Samoin puhutaan asiasta, jos se näyttää herättävän kysymyksiä ja askarruttavan.

Rantakylän yhtenäiskoulun poissaoloprosentti oli Lahtisen aamuarvion mukaan noin 33.

– Keskimäärin 6–7 oppilasta luokkaa kohden on jäänyt kotiin, Sen mukaan laskettuna kolmasosa oppilaista olisi poissa, Lahtinen ynnäili.

Rehtorin mukaan tilanteessa on pidettävä pää kylmänä.

– Järki käteen vain. Meillä hoidetaan kokoukset jonkin aikaa Googlen Hangoutsissa ja Meetsissä. Olemme varovaisia, mutta ei tässä ole mitään syytä hysteriaa lietsoa, rehtori rauhoittelee.

Mikkelin kaupunki toivoo niiden vanhempien pitävänn lapsensa pois varhaiskasvatuksesta ja esikoulusta, joiden on mahdollista järjestää lastensa hoito kotona.

Mikkelissä koko Urpolan koulu määrättiin karanteeniin maanantaiaamusta alkaen.