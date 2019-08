Lauantai toi lisää miljonäärejä Suomeen – Lotosta 3,6 miljoonan euron täysosuma

Suomeen saatiin lisää miljonäärejä, kun lottoarvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla voittaa 3,6 miljoonaa euroa.

Voittorivi pelattiin Karkkilan S-marketissa.



Arvonnassa ei löytynyt 6+1-tuloksia.



Loton kierroksen 34/2019 oikea rivi on 11, 12, 20, 23, 31, 35, 37 ja lisänumero 6. Plusnumeroksi arvottiin 11.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 3 6 9 5 4 6. Jokerista ei löytynyt täysosumia tai 6 oikein -tuloksia.



Lomatonnin voittorivi on Kööpenhamina 21. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 12 kappaletta.



Ensi viikolla (kierros 35/2019) Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.