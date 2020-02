Leena Ruotsalainen käänsi Kotkan nuorisotyössä uuden lehden, nyt on aika uusille haasteille – Muutto uuteen kunnanjohtajapestiin Pertunmaalle on edessä helmikuun lopussa: "Haikeaa kaikki tyynni"

Raimo Eerola Leena Ruotsalainen lähtötunnelmissa vuonna 2020.

Kimmo Seppälä Nuoriso-ohjaaja Karhulan nuorisotalo Kulman ovella. Kuva vuodelta 2018.

Sari Tauru Kaupungintalon valtaus vuodelta 2015.

Kotkan nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen siirtyy maaliskuun alussa Hämeen ja Savon rajalla sijaitsevan Pertunmaan kunnanjohtajaksi.

– Toteutan haluani ottaa uuden ammatillisen haasteen vastaan, Ruotsalainen sanoo.

Hän ei ole aiemmin ollut kunnanjohtajan virassa.

– Minulla on monenlaista työkokemusta Helsingistä. Se oli hyvä koulu niin kuin myös Kotka on ollut.

Ruotsalainen sanoo, että moniammatillisen yhteistyön luominen nuorten kanssa työtä tekevien välille on ollut hän työkaudellaan merkityksellistä.

– Laitettiin aiemmat työntekijöiden poterot rikki ja kaikki voimavarat samaan suuntaan. Se toimi, hän kuvaa.

Kimmo Seppälä Eturivissä Talvikki Paakkanen, Annika Paakkanen ja Leena Ruotsalainen vuonna 2016.

Ruotsalainen uskoo ja tietää, että hyvää syntyy kun ihmiset, kuten eismerkiksi nuorisotyön palkatut, kaupungin vastuualueiden ja yhteistyökumppanien ammattilaiset kuin järjestöjen vapaaehtoisetkin innostuvat ja sitoutuvat uuden tekemiseen.

Raimo Eerola Liikkuva nuorisotyö, nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen ja liikkuva nuorisonohjaaja Mikko Kiri.

Nuoret pitää ottaa vakavasti

Nuorisotoimenjohtaja oppi Kotkan työjaksolla sen, että nuoret haluavat tulla kuulluksi. Niin, että aikuinen kuuntelee oikeasti.

– Ryhmä voi olla joukko mopopoikia, talonvaltaajia tai nuorisovaltuutettuja.

Leena Ruotsalainen kertaa:

– Jos taas lähestymistapa on aina joukko kieltoja tai käsky olla pois silmistä - ei! Se ei tuota tulosta.

Ruotsalainen kertoo, että Kotka ei jäädytä nuorisotoimenjohtajan viran täyttöä kuten Kouvola teki.

– Seuraajaa tullaan etsimään. Olen tehnyt jo hakuprosessille pohjatyön.

– Haikeaa kaikki tyynni. Lähtö on kyyneliä, halauksia, yhdessä ateriointia ja lasi viiniä hyvälle elämänvaiheelle. Muuttolaatikoiden pakkaamista ja purkamista. Helmikuun viimeinen viikko, Ruotsalainen sanoo.

Pertunmaa on uusi koti

Pertunmaalla asuu 1704 henkilöä. Tai asui vuodenvaihteen tilaston mukaan. Leena Ruotsalainen maksaa verot alkaneen vuoden tuloista Pertunmaalle, sillä hän muutti kirjansa kuntaan viime vuoden viimeinen päivä.

– Minusta on reilua niin, sillä asun Pertunmaalla kuitenkin kymmenen kuukautta tästä vuodesta.

Ruotsalainen näyttää puhelimestaan kuvan tulevan kotinsa ikkunanäkymästä. Koti on lammen rannalla. Hänen tulevan työhuoneen ikkunasta kunnanvirastossa taas näkyy järvi.

– Kotini on vuokra-asunto, niin kuin Kotkassakin, hän kiiruhtaa kertomaan.

– Kotka on kohdellut minua hyvin. Kun tulin Kotkaan viisi ja puoli vuotta sitten, minulla oli täällä yksi tuttu. Nyt minulla on ystäviä ja maailman paras 17 hengen nuorisotyön tiimi ja erinomaiset yhteistyökumppanit. Meri on voittanut järven, siksi lähtötunnelma on haikea.

Pienten kuntien verkostoon

Maaliskuun 2. päivä on naisen ensimmäinen työpäivä Pertunmaalla. Hän aikoo pitää kunnanvirastossa avoimet ovet ja kahvitella kuntalaisia. Hän aikoo verkostoitua ripeästi, takoa rautaa silloin kuin vastamuuttaneen aistit ovat herkimmillään.

– Lähtökohtaisesti minua kiinnostaa pienen kunnan vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, ilmapiiri sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin yhdistäminen .

– Kunta ei ole minulle täysin vieras, sillä olen ollut siellä kesäisin paljon ystäväni mökillä ja jopa rapujuhlissa.

Paikallislehti Pitäjänuutiset totesi valinnan jälkeen, että lieneekö kyseessä kunnan viimeinen kunnanjohtaja.

– Onhan se niin, että sote- ja maakuntauudistukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka monta kuntaa Suomessa jatkossa on. Mutta minulle tämä on valtavan hieno oppimisen ja uuden tekemisen paikka.

Uuden työroolin mahdollisuuksia Ruotsalainen on jo tunnustellut Kuntaliitosta. Siellä Pertunmaa tulee olemaan pienten kuntien verkostossa.

Rohkeus voitti

Raimo Eerola Leena Ruotsalainen (vas.) esittelee Ohjaamon tavoitteita vuonna 2016.

Mutta mikä sai pienen historiassaan keskustalaisvaltaisen kunnan kääntämään kokkaa naisjohtajan valintaan. Eläköitynyt edellinen kunnanjohtaja oli virassaan 20 vuotta. Hän on mies.

– Ehkä he halusivat uutta. Kun minua haastateltiin, esiinnyin multimediaesityksellä ja viestini on selkeä – joko rohkeasti kohti tulevaisuutta tai viimeinen sammuttaa valot.

– Valtuusto valitsi äänin 12-5 suljetussa lippuäänestyksessä minut. Minulta ei ole koskaan rohkeutta uupunut. Minulla on eteläsavolainen maailmankansalaisen mielenmaisema. Olen kotoisin Savonlinnasta.