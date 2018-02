Turuselle haetaan aidosti ja ajan kanssa seuraajaa — Paikkaa ei olla petaamassa kenellekään Arja Reinikainen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Leskinen, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohaja Alpo Salo, vs. kaupunginjohtaja Ulla Nykänen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen ovat valmiita kehittämään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä.

Pieksämäen kaupunginjohtajan Tapio Turuselle haetaan aidosti ja ajan kanssa seuraa, vakuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kes.).

Virka on tarkoitus kuitenkin laittaa hakuun vasta vuoden kuluttua.

Turunen viettää ansaitsemaansa lomaa kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän on edelleen virassaan 1. elokuuta 2019 saakka, mutta ilman työvelvoitetta.

— Kaupunginhallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan viransijaisena toimii hallintojohtaja, selventää Sepponen.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 12. helmikuuta, jolloin Ulla Nykänen tullaan Sepposen mukaan nimittämään vs. kaupunginjohtajaksi 31.8.2019 saakka..

Samassa kokouksessa ovat esillä Nykäsen tehtävien hoito. Ne tullaan Sepposen mukaan siirtämään talon sisällä muille viranhaltijoille.

Kahta johtajaa ei voi olla

Nykänen ei tässä vaiheessa halua kommentoida asiaa ennen kaupunginhallituksen kokousta, vaan toteaa, että järjestely perustuu puhtaasti kaupungin hallintosääntöön.

— Kaupungilla ei voi olla kahta kaupunginjohtajaa, joten uuden kaupunginjohtajan haulla ei ole mitään kiirettä. Uusi kaupunginjohtaja aloittaa syyskuun alussa vuonna 2019 ja haku toteutetaan avoimella haulla vuoden 209 alussa, toteaa Sepponen.



Sepposen mukaan Nykäsen nimeäminen kaupunginjohtajan viransijaiseksi on paitsi hallintosäännön myös Nykäsen kokemuksen perusteella luonteva valinta. Nykäsellä on takanaan pitkä työura kunnallisissa tehtävissä. Hän on toiminut muun muassa Virtasalmen kunnanjohtajana ja sosiaali- ja terveystoimen johtajana Pieksämäellä.

Aikaa valita sopiva johtaja

Väliaika antaa Sepposen mukaan päättäjille ja viranhaltijoille aikaa miettiä minkälaista osaamista Turusen seuraajalta vaaditaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessa kaupungin uuden strategian. Valmisteilla olevan maakunta- ja soiteuudistuksen vuoksi Sepponen kuvaa strategiaa torsoksi.

— Strategiaa tullaan päivittämään loppuvuodesta ja ensi vuoden alussa, jotta pystytään tätä kautta määrittämään uuden kaupunginjohtajan keskeisemmät tavoitteet, toteaa Sepponen.

Varoituksella ei ole vaikutusta viranhoitoon

Nykänen oli Turusen lisäksi yksi neljästä kaupunginhallitukselta kirjallisen varoituksen saaneista viranhaltijoista. Varoitukset koskivat Hiekanpään koulusuunnittelusopimuksen hyväksymiseen liittyviä epäselvyyksiä.

Sepponen on vakuuttunut, ettei varoitus mitenkään vaikuta Nykäsen vs. kaupunginjohtajan viranhoitoon.

— Nykäsen rooli koko sopassa oli toimia kaupunginjohtajan allekirjoituksen varmentajana. Varoitus oli työtapaturma ja varsin nolo temppu, toteaa Sepponen.

Sepponen vakuuttaa myös, että Pieksämäellä olla petaamassa kaupunginjohtajan paikkaa kenellekään.

— Haemme aidosti ja avoimella haulla Tapio Turuselle seuraajaa, vakuuttaa Sepponen.

Ero ei riitä ratkaisemaan kaikkia ongelmia

Kaupunginjohtaja Tapio Turusen irtisanoutumimen ei ratkaise sitä ongelmaa, että sekä sosiaalidemokraattien että keskustan rivit ovat jakautuneet selkeästi kahteen leiriin. Pieksämäen demareilla on valtuustossa neljä paikkaa ja SDP Pieksämäellä viisi paikkaa.

Äänestystilanteessa Pieksämäen demareilla on vahva asema vasemmistoliiton, kristillisten ja perussuomalaisten kanssa solmitun vaaliliiton ansiosta.

SDP Pieksämäki puolestaan on vaaliliitossa kokoomuksen ja vihreiden kanssa.

Keskusta on valtuustossa toiseksi suurin puolue, mutta sen asema ei ole niin vahva kuin voisi luulla. Tämän valtuustokauden aikana keskustan rivit ovat jakautuneet äänestystilanteissa.

Muutoksen aika

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen luottamuspula on henkilöitynyt vahvasti Turuseen. Nyt Pieksämäellä vallitsee vahva usko siihen, että tilanne muuttuu.

— Valmisteilla olevista merkittävistä asioista tiedotetaan luottamushenkilöille aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ja he pääsevät myös mukaan asioiden valmisteluun, vakuutti Nykänen pari viikkoa sitten Turusen erosopimukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa.

Tämä vuosi tulee näyttämään purevatko lääkkeet Pieksämäen päätöksentekoa vaikeuttaneisiin ongelmiin.

Pieksämäellä on tämä vuosi aikaa osoittaa mahdollisille kunnanjohtajakandidaateille, että virkaa kannattaa hakea ja että asiat — jopa Pieksämäellä — voivat muuttua.|