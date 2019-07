Ristiinassa pidetään tuplamarkkinat — Harri Hyyryläinen: "Tämä on pelinavaus"

Ristiinassa järjestetään perjantaina 19. heinäkuuta kahdet markkinat. Lions Club Ristiina järjestää omat markkinansa koulukeskuksen kentällä, ja moottoripyöräkerho Trampbikers Uikkalan Rantapuistossa. Markkinat eivät tee yhteistyötä.

Rantapuistoon markkinoita järjestävä Harri Hyyryläinen kertoo, ettei kyseessä ole naljailu tai kisa.

Hyyryläinen toivoo Lionsien rohkaistuvan järjestämään markkinansa tulevaisuudessa Uikkalassa.

— Tilanteella on sellainen historia, että alun perin Lionsin markkinat järjestettiin Uikkalassa. Sitten alueelle tuli remontti, ja markkinat siirrettiin koulukeskuksen kentälle. Remontin päätyttyä Lions ei kuitenkaan koskaan tuonut markkinoita takaisin Uikkalaan, Hyyryläinen kertoo.

— Yleensä keskustelussa on tullut ilmi esimerkiksi vessojen ja muiden puute. Uikkalassa kuitenkin on esimerkiksi vessoja: kaupunki on juuri rakennuttanut puiston laidalle uuden ja teemme yhteistyötä kahvila-ravintola Saimaan kanssa, eli niitä pitäisi kyllä olla.

Hyyryläinen kuvailee Uikkalan markkinoita pelinavauksena. Tarkoitus on näyttää, ettei markkinoiden järjestämiselle Uikkalassa ole oikeastaan esteitä.

— Olemme istuneet Lionsien kanssa hyvässä hengessä samassa suunnittelupöydässä. Katsomme nyt, miten kumpienkin markkinat toimivat, ja pohdimme syksyllä sen perusteella seuraavan vuoden sijaintia.

Voihan olla, että kahdet markkinat samanaikaisesti saavat enemmän ihmisiä liikkeelle. — Harri Hyyryläinen

Lions Club Ristiinan markkinavouti Auvo Urpilainen vahvistaa, ettei yhteistyön tekemättömyydelle ole erityistä syytä.

— Olemme tehneet markkinoita vuosikausia omalla tavallamme, ja aiomme tehdä nytkin.

Toisten markkinoiden järjestelyt tulivat Lionsille yllätyksenä syksyllä. Urpilaisen mukaan Lions Clubin markkinoilla on ollut vuosittain hyvin kävijöitä.

Lisäksi koulukeskuksella on markkinavoudin mielestä hyvät valmiudet sekä myyjien että kävijöiden kannalta. Kumpikaan toimija ei kuitenkaan näe tilannetta vastakkainasetteluna.

Hyyryläinen kokee silti, ettei Lionsin markkinoiden sijainti ole paras mahdollinen.

— Voihan olla, että kahdet markkinat samanaikaisesti saavat enemmän ihmisiä liikkeelle, Hyyryläinen pohtii.

— Koulukeskuksen kenttä on hieman syrjässä, eikä satunnainen ohikulkija välttämättä löydä sinne. Uikkalassa taas ohikulkijan huomio kiinnittyy heti, jos paikalla on yksikin teltta pystyssä.