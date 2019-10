Lapinsalmen uusi riippusilta avataan marraskuun alkupuolella — Metsähallitus ja Repovesikeskus julkaisivat tuoreita kuvia romahtaneen riippusillan korvaajasta

Lapinsalmen uuden riippusillan rakennustyöt ovat loppusuoralla Repoveden kansallispuistossa. Puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta kertoo, että silta avataan retkeilijöiden käyttöön marraskuun alkupuolella. Metsähallitus tiedottaa tarkemmin, kun päivämäärä on tiedossa.

— Lopputarkastus pitäisi olla lähipäivinä. Avaamme sillan heti, kunhan se on käyttökelpoinen. Sen jälkeen teemme vielä joitakin siistimistöitä. Päätimme, että varsinaista avajaistapahtumaa ei järjestetä, koska työt venyivät näin pitkälle syksyyn.

Repovesikeskus Repovesikeskus julkaisi Facebook-sivuillaan tiistaina kuvia riippusillan rakennustöistä.

Tällä viikolla sillan rakennustöihin on kuulunut muun muassa rasitustesti eli vaijereiden kantavuuden testaus. Hovin mukaan käytännössä sillalle on sijoiteltu painavia säiliöitä ja muuta raskasta kuormaa. Sen jälkeen vaijereiden venymää on arvioitu. Hovi sanoo, että kaikki on ollut kunnossa.

Keskiviikkona Metsähallitus julkaisi Repoveden kansallispuiston Facebook-sivuilla kuvia rakennustöiden etenemisestä. Sivuilla kerrottiin, että puukaide-elementit on tehty valmiiksi ja ne asennetaan siltaan, kunhan vaijerit on lopullisesti kiristetty.

Metsähallitus Silta on 50 metriä pitkä ja kulkee kymmenen metrin korkeudessa.

Lapinsalmen uusi silta ylittää alla olevan Kapiaveden kymmenen metrin korkeudessa. Pituutta sillalla on 50 metriä. Urakan toteuttaa Remontti Holding oü.

Vanha riippusilta romahti heinäkuussa 2018. Romahduksen syyksi todettiin ankkuritangon virheellinen asento, joka aiheutti siltaan taivutusrasituksen.

Uudesta sillasta tulee aiempaa järeämpi. Sen leveys on 1,5 metriä, kun vanhan leveys oli 60 senttimetriä. Uutta siltaa voi kulkea kerralla aiempaa enemmän ihmisiä ja kumpaankin suuntaan samaan aikaan.

Silta on rakennettu pääosin teräksestä, eikä se notku yhtä paljon kuin vanha silta.

Sillan ulkoinen ilme pyritään saamaan ympäristöön mahdollisimman hyvin sulautuvaksi. Esimerkiksi yli viiden metrin korkeuteen kohoavat pylonit eli kannatinpilarit on maalattu ympäristöön sopivin värein ja sillan kannen pinta on tehty painekyllästetystä kestopuusta.

Suunnitelmissa on varauduttu myös lemmenlukkojen kiinnitykseen. Niille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä. Samalla Metsähallitus toivoo, ettei lemmenlukkoja kiinnitettäisi itse siltaan.

Metsähallitus Uutta riippusiltaa viimeistellään tällä viikolla. Se on aiempaa järeämpi eikä roiku vanhan sillan tapaan.

Alkuperäisen aikataulun mukaan riippusillan piti valmistua jo lokakuussa, mutta urakan aikana ilmeni tarvetta lisätöille.

— Jouduimme muun muassa poraamaan syviä reikiä terästangoille, jotka lujittavat kallioperää, puistonjohtaja Matti Hovi kertoi Kouvolan Sanomille lokakuussa.

Hovin mukaan myös huono sää ja sen aiheuttamat vaaralliset työolosuhteet venyttivät aikataulua.

Metsähallitus käyttää Lapinsalmen riippusillan korjaamiseen valtiolta saamaansa luontokohteiden kunnostamisen lisärahoitusta. Määrärahaa on käytössä yhteensä 500 000 euroa. Hovin mukaan varsinaisen rakennusurakan osuus on hieman yli 300 000 euroa.

— Näyttäisi siltä, että kustannusarvio pitää.