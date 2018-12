Mittava perintö siivittää Pertunmaan isoa hanketta — Palvelukylä valmistuu vuoden kuluttua

Kunta on sitoutunut ohjaamaan varat palvelukylän rakentamiseen.

Pertunmaalle valmistuu noin vuoden kuluttua palvelukylä, joka keskittää kunnan ikäihmisten palvelut samaan pihapiiriin.

Palvelukylän rakennuttaja on Pertunmaan tukikoti ry, joka huolehtii vanhusten ja vammaisten asuntotarpeista. Palvelukylälle muurattiin peruskivi maanantaina.

Alueella asuu ikäihmisiä vuokralaisina rivitaloasunnoissa, ja lisäksi alueella on kehitysvammaisten ryhmäkoti ja hoivakoti Honkala. Vieressä on myös palvelukeskus Rinnehovi.

Keskeiseksi osaksi palvelukylää valmistuu uudisrakennushanke, johon tulee rivitaloasuntoja ja kahden asuntosiiven välille päiväkeskus, johon siirtyy päivätoiminta ja sijoittuu myös tukipalveluita sekä kerhotilat.

Kustannusarvion mukaan rakentaminen maksaa 2,2 miljoonaa euroa. Tukikotiyhdistyksen isännöitsijä Riitta Salminen arvelee, että rakentamishanke on kunnassa mittavin sitten koulun.

Ympäröivät rivitalot ovat 1970-, 1980- ja 1990-luvuilta ja osin remontoituja. Uuden keskuksen paikalta purettujen 18 asunnon tilalle valmistuu 33 neliön kokoisia vuokra-asuntoja 12.

Vaikka määrä laskee, Salminen sekä Essoten Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö Maija Loponen ennakoivat asuntojen riittävän pertunmaalaisten tarpeisiin ja aikaa myöten mahdollisesti muillekin vuokrattaviksi.

Yhdistys on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta 809 000 euron avustuspäätöksen. Lisäksi yhdistykselle on myönnetty miljoonan euron korkotukilaina.

Myös Lahti ja luonnonsuojelu hyötyivät

Lainan maksamisessa auttaa perintö, josta kunta pääsi osalliseksi yksityisen kuoltua viisi vuotta sitten ilman perillisiä ja testamenttia.

Pertunmaan kunta sai Valtiokonttorin päätöksellä perinnökseen Tuovi Rinteen yli 300 hehtaarin maa- ja metsäomaisuuden. Sen kirjanpitoarvo on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Rakentamisen laina on edullista, mutta sen lyhentäminen on jo aloitettu hakkuilla. Muuten omaisuutta ei ole vielä realisoitu.

Kunta solmi tukikotiyhdistyksen kanssa sopimuksen, jossa se sitoutui käyttämään Rinteen perintöomaisuudesta realisoitavia varoja palvelukylän rakentamiseen.

Rinteen kuolinpesän omaisuuden arvo oli kaikkiaan yli 8 miljoonaa euroa. Iso osa rahavaroista päätyi valtioneuvoston päätöksellä Rinteen viimeiselle asuinpaikkakunnalle Lahden kaupungille käytettäväksi sosiaalisen kuntoutumisen tukemiseen.

Ympäristöministeriö sai yli 200 hehtaaria luonnonsuojelutarkoitukseen Metso-ohjelman kohteiksi. Lisäksi puolustusministeriö ja Metsähallitus sai määräaloja käytettäväksi vaihtokohteina puolustusvoimien tarpeisiin.

Peruskiveä ensimmäisenä muurannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) totesi, että palvelukylän tyyppiset lähipalveluja joustavasti yhdistävät ratkaisut lopulta ratkaisevat soteuudistuksen tavoitteiden toteutumisen – vaikka julkista keskustelua hallitsee erikoissairaanhoito.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Insinöörityö Hentinen Oy Joutsasta.