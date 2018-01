Tapio Turunen irtisanoutuu vapaaehtoisesti — Kaupunginjohtajan mukaan erosopimus syntyi "pieksämäkeläisittäin poikkeuksellisen hyvässä hengessä" Kaupunginhallitus käsittelee erosopimusta maanantain kokouksessa. Arja Reinikainen Näen asian niin, että irtisanoutumiseni antaa mahdollisuuden uuteen, toteaa Tapio Turunen.

Pieksämäen kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan kaupunginjohtaja Tapio Turusen erosopimusta.

— Luottamusmiesjohdon taholta minulta kysyttiin, mitä ehdottaisin väitetyn luottamusmiesten ja virkamiesten välisen luottamuspulan aiheuttaman jumin ratkaisemiseksi. Pitkän viikonlopun asiaa mietittyäni tein ehdotuksen, jonka pohjalta esitys on laadittu, kertoo Turunen.

Turusen mukaan esitys on laadittu pieksämäkeläisittäin poikkeuksellisen hyvässä hengessä.

— Itse olen sopimukseen tyytyväinen. Olettaisin myös, että sopimus on myös vastapuolen mielen mukainen.

Turunen ei halua ennakoida, miten hänen eronsa kaupunginjohtajan tehtävistä lopulta vaikuttaa päätöksentekoon.

— Näen asian niin, että tämä antaa mahdollisuuden uuteen, toteaa Turunen.

Jo kuukauden kuluttua lomalle

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy erosopimuksen, Turunen jää jo kuukauden kuluttua ansaitsemalleen lomalle.

Turusen johtajasopimuksessa ei ole määritelty aikaa, jonka kaupunki olisi joutunut maksamaan kaupunginjohtajan vapaaehtoisen irtisanoutumisen vuoksi.

— En halunnut sopimukseeni tuota kohtaa, sillä ajattelin hoitavani virkaani vielä puolitoista vuotta eli eläkeikääni saakka. Tässä tapauksessa jouduimme tekemään tuolta osin ikäänkuin uuden sopimuksen. Mitä olen seurannut kollegojeni sopimuksia, vaihtelee vapaaehtoisen irtisanoutumisen jälkeen maksettava palkka-aika vuodesta kahteen. Oma esitykseni on lähempänä vuotta kuin kahta, toteaa Turunen.

Sopimuksen mukaan Turunen irtisanoutuisi virallisesti 31.8.2019. Hän kuitenkin pitäisi tähän asti kertyneet ja 31.8.2019 kertyvät lomansa (97 päivää) jo 22.2. 2018 alkaen.

Turusen työvelvoite päättyisi sopimuksen mukaan 1.6.2018, mutta hän saisi palkkaa ja lomarahaa vähintään nykyisen suuruisena, kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti ajalta 22.2.2018—31.8.2019.

Ajojahdin tuntua

Pitkäaikainen kuntapoliitikko, entinen kansanedustaja, kunnallisneuvos Raimo Mähönen (sd.) pitää erittäin valitettavana tilannetta, johon Pieksämäellä on jouduttu.

—Kyllä tässä on selkeä ajojahdin tuntu. Joskushan jokaisen mitta tulee täyteen. En missään tapaisessa olisi suonut kaupunginjohtajalle sitä, että hän joutuu eroamaan, toteaa Mähönen.

Mähönen ei usko, että Pieksämäellä pitkään jatkuneet ristiriidat luottamusmiesten ja kaupungin johdon välillä ratkeavat kaupunginjohtajan irtisanoutumisella.

— Paljon pitää tapahtua. Ainakin pitäisi oppia se, että asiat puhutaan kasvotusten, eikä niitä ruodita lehtien yleisönosastojen kautta, toteaa Mähönen.

Solmut auki ja eteenpäin

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Skyttä kommentoi asiaa lyhyesti sähköpostitse.

— Asiaa on käsittääkseni puitu ja valmisteltu hyvässä hengessä osapuolten välillä. Kun tällainen esitys, joka on saamassa valtuustoryhmien laajan kannatuksen tuotiin pöydälle, niin oma ryhmämmekin on sen hyväksymässä.

Skyttä toteaa lisäksi, että on tärkeää on saada poliittiset päätöksentekoa mutkistavat solmut auki ja mentävä eteenpäin.

Sopimukseen sisältyy kohta, jonka mukaan sopijaosapuolet, kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja sitoutuvat siihen, etteivät nämä sopimuksen syntymisen jälkeen kommentoi julkisuudessa kielteisesti sopimusta tai sopimuksen syntymiseen johtaneita asioita.

Taustoista kerrotaan tiistaina tiedotustilaisuudessa, jossa ovat mukana myös valtuustoryhmien puheenjohtajat.