Essote peruu varattuja aikoja ja ohjeistaa ottamaan yhteyttä vain vakavien oireiden ilmetessä – Tartuntatautien ylilääkäri: "Kaikkien aika noudattaa valtioneuvoston ohjeita"

Koronavirusepidemiaan varautumisesta johtuen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ohjeistaa ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos ilmenee vakavia oireita. Tällaisia ovat esimerkiksi hengenahdistus tai yleistilan heikkeneminen.

Essotelta muistutetaan, että virukselle altistunut voi olla täysin terve. Flunssaoireisten henkilöiden on parasta jäädä kotiin matalalla kynnyksellä. Essote viestii tilanteesta ja koronataudista internetsivuillaan.

Viranomaiset pyrkivät ohjeistuksilla ja määräyksillä hidastamaan viruksen leviämistä terveydenhuollon toimintakyvyn takaamiseksi.

Essoten pandemiatyöryhmä on myös kieltänyt kaikki vierailut Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköihin.

– On selvää, että tauti on rantautunut Etelä-Savoon. Viimeistään nyt on kaikkien aika noudattaa valtioneuvoston ohjeita, sanoo Essoten tartuntatautien ylilääkäri Hans Gärdström.

Essote peruu vastaanottoaikoja

Essote peruu jo varattuja vastaanottoaikoja perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta.

– Tavanomaisia vastaanottoaikoja ei kannata varata, koska vähennämme kiireetöntä toimintaa. Pahoittelemme tilannetta, Gärdström sanoo

Essote on puhelimitse yhteydessä asiakkaisiin peruttavista ajoista. Puhelun yhteydessä pyritään sopimaan uusi aika tai uusista ajoista ilmoitetaan erikseen.

Jos epäilet koronavirusta

Soita aina ensin päivystysavun numeroon 116 117. Älä hakeudu hoitoon hyvinvointiasemalle tai päivystykseen ennen soittamista.

Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieoireita, jotka muistuttavat influenssaa. Tämänhetkisen tiedon mukaan virus leviää pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Siksi on tärkeää pestä kädet hyvin sekä opetella yskimään ja aivastamaan oikein.

Mitä karanteeni tarkoittaa?

Mikkelin kaupungin Urpolan koulun yhden luokan oppilaat ja osa koulun opetushenkilökunnasta on määrätty karanteeniin. Perusteena on altistuminen sairastuneeseen henkilöön.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista, sillä osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista.

Karanteenissa henkilö on kotioloissa, eikä saa liikkua sen ulkopuolella. Karanteenin pituus on mahdollisesta tartuntahetkestä 14 vuorokautta.

Karanteenilla estetään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että on tartunnan saanut. Muu perhe voi tuolloin toimia normaalisti.