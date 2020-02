Mikkelin lentäjäkoulutus kilpailee hinnalla – "Ei tässä tappiota kuitenkaan tehdä, mutta halutaan saada homma lyötyä lävitse"

Lentokoulun mukaan Mikkelissä alkava koulutus on noin neljänneksen edullisempi kuin kilpailijoilla. Kyselyitä koulutuksesta on tullut ja tuntuma on positiivinen, sanoo Xamkin koulutusalajohtaja.