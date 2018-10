Mikkeliläinen tutkinnon vastaanottaja Saija Akkanen kohtaa monenlaiset ajokorttikokelaat — Vitsin heittäminen voi vähentää jännitystä

Kuljettajantutkinnon vastaanottaja Saija Akkanen on tehnyt työtään Ajovarmassa pari vuotta. Pohjakoulutuksena hänellä on liikenneopettajan erikoisammattitutkinto ja sen lisäksi hän on erikoistunut tutkinnon vastaanottamiseen

Miten tulit alalle?

— Työskentelin pitkään kuljettajana rahtipuolella raskaassa liikenteessä. Välillä työskentelin hevosten parissa. Vuonna 2014 valmistuin liikenneopettajaksi.

Millainen on työpäiväsi?

— Perustehtäviä ovat teoriakokeiden valvonta ja ajokokeiden vastaanotto. Useimmiten asiakas tekee teoriakokeen tabletilla itsenäisesti ja yksin.

Teoriakokeen voi tehdä pidennetyllä vastausajalla, jos asiakkaalla on heikko suomen kielen taito. Silloin kokeessa tarvitaan myös tulkkia. Pidennettyä vastausaikaa käytetään myös, jos asiakkaalla on luki-ongelma.

Päivääni kuuluu yleensä myös toimistotyötä ajokortti- ja lupa-asioissa.

Tänään iltapäivällä teen autokouluvalvontaa. Valvonnassa seuraan opetusta. Tarkistan opetussuunnitelman ja koulun tekemät kirjaukset. Valvonnalla varmistetaan autokoulun asiakkaiden oikeusturva.

Mistä pidät työssäsi?

— Saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisessä. Työn sosiaalinen puoli on minulle tärkeää. Monet jännittävät ajokokeessa ja me pyrimme tekemään tilanteesta mahdollisimman mukavan. Joskus jännitystä voi helpottaa vaikka sopivalla vitsillä.

Muutin vuosi sitten Mikkeliin ja ihmiset täällä tuntuvat tosi mukavilta.

Taru Hokkanen Kuljettajantutkinnon teoriakoe tehdään valvotussa yksityishuoneessa. Ennen koetta Saija Akkanen varmistaa henkilöllisyyden ja sen, että tietokone toimii.

Mikä on ikävintä työssäsi?

— Kun joutuu hylkäämään asiakkaan ajokokeessa. Hylkäämiselle ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa, jos taitotaso on vielä sellainen, ettei itsenäinen harjoittelu voi alkaa turvallisesti.

Joskus asiakkaalle tulee tällaisessa tilanteessa itku, kun pettymys tuntuu niin suurelta. Todella harvoin joku saattaa suuttua.

Miten kesällä tapahtunut ajokorttilain muutos vaikutti työhösi?

— Suurin ero on oikeastaan siinä, että nyt on opetuslupa-asiakkaiden kohdalla on tutkinnon vastaanottajan on itse varmistettava opettajan jarrupolkimen toiminta. Aikaisemmin poljin oli katsastettava ennen ajo-opetuksen aloittamista.

Opettajan poljin on kyllä tarpeellinen ja lähes päivittäin sitä joudun käyttämään.

Millaisella autolla itse ajat?

— Aikaisemmin asuin Imatralla ja ajoin työmatkat Mikkeliin maantieajoon sopivalla diesel-Volvolla. Mikkeliin muutettuani se joutaa myyntiin, kun täällä pääsee polkupyörällä hyvin joka paikkaan.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 24.10.