Vaaratilanne Anttolan yhtenäiskoulussa – 9.-luokkalainen poika putosi pää edellä maahan voimistelurenkaiden pettäessä

Pahemmalta onnettomuudelta vältyttiin, mutta poika joutui käymään päivystyksessä. Renkaat ovat käyttökiellossa siihen asti, kunnes asia on selvitetty.

Anttolan yhtenäiskoulussa sattui torstaina vaaratilanne, kun 9.-luokkalainen poika putosi pää edellä maahan kesken liikuntatunnin voimistelurenkaiden korkeussäädön lukituksen pettäessä. Pudotuksessa ei käynyt pahemmin, mutta poika joutui käymään päivystyksessä onnettomuuden jälkeen. Putoamiskorkeutta oli reilun puolentoistametrin verran.

– Käsittääkseni koko rengas oli irronnut köydestä. Renkaan päässä ei ollut solmua eikä renkaissa ollut minkäänlaista varmistinta, jonka takia köysi on luistanut painon voimasta irti renkaasta, pojan äiti Carita Qvist selittää.

– Koulussa on ala-asteikäisiä eikä voimistelurenkaiden käytöstä ole olemassa minkäänlaista ohjetta. Lapsethan voivat myös tehdä ajattelemattomuuttaan kepposia ja avata varmistuksia. Tulisiko opettajan aina vahtia voimistelurenkaassa roikkuvaa lasta?

Anttolan yhtenäiskoulun rehtori Juho Paakkari vahvistaa tapahtuneen. Koulu on tehnyt asiasta kiinteistöhoidolle vikailmoituksen ja on pian yhteydessä valmistajaan. Renkaat ovat käyttökiellossa siihen asti, kunnes asia on selvitetty.

Rehtori Paakkari kertoo, ettei vastaavanlaisia vaaratilanteita ole aiemmin sattunut.

– Voimistelurenkaan korkeussäätö ei ole pitänyt. Korkeussäädin kuitenkin toimii, kun se on kunnolla kiinni. Mikään ei ole mennyt rikki. Mietimme, että pitäisikö renkaissa olla jonkinlainen varmistin, jottei rengas pääsisi livahtamaan köysistä.

– Olemme tarkkoina tällaisten asioiden kanssa, mutta tämä tuli meillekin yllätyksenä.