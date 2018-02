Ralliviikonlopun avaus Mikkelissä veti yleisöä tuhatmäärin — Katso kuvat ja video stunteista ja ilotulituksesta! Oheisohjelma häikäisi, mutta ralli oli tärkeintä. Risto Hämäläinen Espanjalainen Marc Pinyol ajoi perjantaina ensimmäistä kertaa lumella. Merkittävän osan ajasta hän tosin vietti ilmassa.

Risto Hämäläinen Ilotulitus kuului perjantaisen ralli-illan kohokohtiin.

Mikkelin ravirata täyttyi perjantaina tuhansista silmäpareista, kun SM Vaakuna -ralli polkaistiin käyntiin. Kahdeksanvuotias rallimies Veikka Valtonen piti erityisesti huimista pyroefekteillä terästetyistä stunteista.



Sisko Viivia Valtonen (6) puolestaan vastasi ytimekkäästi siihen, mikä illassa oli parasta.

— Ralli! Äidin kanssa pelataan tuuripeliä.



Äiti Anne Partti tarkensi ”tuuripelin” säännöt. Ne liittyvät pareittain ajettavan yleisöerikoiskokeen seuraamiseen.

— Eli veikataan, kumpi pareista voittaa. Viivia on tähän mennessä arvannut jo viisi voittajaa oikein auton värin perusteella.



Isä Mikko Valtonen kertoi, että perhe on käynyt tapahtumassa vuosien saatossa useita kertoja. Kyseessä onkin oikea ralliperhe.

— Viivian kummisetä on Juha Kankkusen ajokoulussa Kuusamossa auramiehenä.

Viivia mainitsikin Kankkusen suosikkikuskikseen. Isoveljen idoli edustaa uudempaa polvea.



— Kalle Rovanperä, näin sen tuossa ihan äsken, Veikka Valtonen kehaisi.



Rallin tiedotuspäällikkö Anu Haapalaisen mukaan rallin avausta tuli seuraamaan suunnilleen saman verran ihmisiä kuin edellisvuonna. Laskenta perjantai-iltana oli vielä kesken, mutta yleisömäärä sijoittui sijoittui kolmen ja neljän tuhannen väliin.

Risto Hämäläinen Suomalainen Sebastien Westberg ilmalennossa.

Risto Hämäläinen Ralliperhe Viivia Valtonen, Anne Partti, Mikko Valtonen ja Veikka Valtonen tulevat Vaakuna-ralliin vuosi toisensa jälkeen.