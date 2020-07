Mikkeliin avataan uusi karavaanarialue kesän viime metreillä – Kenkäveron parkkialueelle mahtuu yhdeksän autoa kerrallaan

"Kaupungin osoittamia maksuttomia puskaparkkeja ei ole Suomessa monta. Mikkeli on tässä iloinen poikkeus.", iloitsee Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkinen.

Kenkäveron alue on Mikkelin ykkönen matkailijoiden pysähdyspaikkana.

Yöpyminen alueella ei kuitenkaan ole onnistunut, vaikka karavaanaripiireistä tällaista mahdollisuutta on Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkisen mukaan kovasti kyselty.

Karavaanarit ovat olleet kiinnostuneita käyttämään ennen muuta Kenkäveron tapahtumapeltoa maksuttomana yöpymisalueena.

– Ehdotus oli sen verran kiinnostava, että päätimme lähestyä kaupunkia.

– Esitys tukee tavoitettamme yhdistää askel askeleelta Kenkävero ja satama-alue osaksi Mikkelin keskustaa, Häkkinen kertoo.

Kaupunki ei antanut karavaanareille tapahtumapeltoa

Mikkelin kaupunki ei tyrmännyt esitystä vaikka kaupungin suunnasta todettiinkin, että tapahtumapelto ei sellaisenaan ole soveltuva suurien matkailuautojen ja vaunujen yöpymiselle.

– Vastapäätä sijaitsevan parkkialueen hyödyntäminen camping-alueena sai vihreää valoa, Häkkinen toteaa.

Hän kiittää kaupunkia nopeasta ja jouhevasta yhteistyöstä.

Matkailuauton tai -vaunun kanssa kiertely on nostanut suosiotaan, ja Mikkelissä on pohdittu, kuinka näiden matkailijoiden tuomat tulot saataisiin kotiutettua kaupunkiin. Karavaanareilla on keskustan läheisyydessä vain yksi vaihtoehto, Visulahti.

Kokeilu kestää kuukauden

Kaupunki ja Mikke ry korostavat, että kyseessä on elokuun loppuun saakka kestävä kokeilu.

Jatkuakseen tai laajentuakseen se vaatii yhteistyötä ja vastuuta myös karavaanareilta.

Alueelle mahtuu yhdeksän ajoneuvoa ja se on tarkoitettu yhden yön pysäköintiin.

Jätehuoltoa ei pysäköintialueelle järjestetä. Tarkoitus on, että jokainen ajoneuvo huolehtii itse omatoimisesti jätehuollosta.