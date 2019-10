Mikkeliläinen hammaslääkäri Sanna Heikkinen ei itsekään istu mielellään hammaslääkärin penkkiin: "Sydämestäni voin sanoa, että pelätä ei tarvitse"

Hammaslääkäri Sanna Heikkisen mielestä on tärkeää, ettei hammaslääkäri syyllistä tai paheksu pelkäävää potilasta.

Hammaslääkäri Sanna Heikkinen, pelkäätkö hammaslääkäriä?

— Minulla on ollut voimakas hammaslääkäripelko, enkä vieläkään hammaslääkärin penkkiin mielelläni istu, toiselle puolelle kyllä.

Mikä sai sinut ryhtymään hammaslääkäriksi?

— Hammaslääkäriksi ryhtyminen tapahtui osittain vahingossa. Opiskelin matematiikkaa Oulussa ja jostain se ajatus tuli mieleen, enkä vieläkään tiedä mistä. Hain sitten Oulun yliopistoon opiskelemaan hammaslääketiedettä ja pääsin sisään. Hammaslääkäripelkoon olen perehtynyt oman mielenkiintoni vuoksi, ja tällä hetkellä opiskelen myös oikeushammaslääketiedettä.

Voiko hammaslääkäripelosta päästä yli?

— Montaa pelottaa. Harvinaisempaa on, ettei pelota. Pelon voi saada jo yhdestä tai kahdesta huonosta kokemuksesta, mutta siitä voi päästä yli hyvien kokemusten kautta. Apuun voi saada rauhoittavia ja hyvät puudutukset. Joskus jo se riittää, kun näytän lapsille koirien tai muiden eläinten kuvia. Pelosta voi päästä yli myös silloin, kun syntyy luottamus potilaan ja lääkärin välille. On myös tärkeää, että hammaslääkäri ei paheksu tai syyllistä: joskus on sellainen elämäntilanne, että hampaat eivät ole se tärkein juttu. Mutta eivät kai hammaslääkärit enää niin paheksukaan.

Voiko pelkoa ehkäistä?

— Usein pelko alkaa jo lapsuudessa. Hammaslääkärikäyntiin kannattaakin suhtautua samalla tavalla kuin kauppaan menoon: todetaan vain, että nyt mennään hammaslääkäriin. Lapset ovat fiksuja, he tietävät, että jotain peitellään, jos varta vasten sanotaan, ettei tarvitse pelätä tai että se ei satu. Eihän kauppaan mennessäkään sanota, että se ei satu! Pelko myös tarttuu. Lasten kuullen ei kannata puhua hammaslääkäripelosta. Lasta ei kannata myöskään ottaa mukaan omalle käynnille, sillä lapsi ymmärtää pienistäkin eleistä, jos vanhempaa jännittää.

Mitkä ovat vinkkisi hammaslääkäriä pelkääville?

— Ajattele, ettei mitään pahaa tapahdu ja mitään ei tehdä väkisin. Ensimmäisellä kerralla voidaan vain istua tuolissa. Sydämestäni voin sanoa, että pelätä ei tarvitse. Aloita siitä, että varaat ajan ja pidät siitä kiinni. Jos ajan peruu, siitä tulee helposti kierre. Tule vain rohkeasti ja ilmoita jo aikaa varatessa, että on voimakas pelko. Pelkoa ei tarvitse hävetä, eikä hampaita: meidän työmme on saada hampaat kuntoon.