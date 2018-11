Mikkelin kaupunginvaltuuston verokäsittely meni valtuuston maanantain kokouksessa verrattain kitkeräksi taloustilitykseksi.

Valtuusto päätti veroista selkein numeroin yhden äänestyksen jälkeen, mutta kävi liki puolentoista tunnin keskustelun kaupungin talouden tilasta ja siitä, mitä pitäisi tehdä.

Talouskeskustelu päättyi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Juhani Oksmanin (kok.) vetoomukseen siitä, että kaupungin tulisi heti ensikättelyssä aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Oskmanin ehdotusta ei kuitenkaan enää puitu valtuustosalissa. Sen sijaan Mikkeli kiirehtii henkilöstö- ja palvelurakenneselvityksen tekemistä.

Tavoitteena on tarkastella sitä palvelurakennetta, johon kaupungilla on edellytyksiä sekä käydä läpi henkilöstörakenne.

Tämä oli oikeastaan määrä tehdä jo viime talvena kaupunkirakenneryhmän työn yhteydessä. Asiaa ei kuitenkaan saatu aikaiseksi. Nyt esityksiin on määrä palata ensi vuoden alkupuolella.

Oksmanin mukaan kaupungilla on nyt ”ryhtymisen paikka”.

— Olen 30 vuotta seurannut valtuustosalin keskustelua ja aina kun on ollut tiukka paikka, on ote livennyt. Talouden oikaisu ei onnistu pienillä kikkailuilla.

Mennyttä muisteli myös keskustan Heikki Nykänen. Hänen mukaansa jo edellisellä valtuustokaudella tutkittiin rakenteita, mutta työ jäi kesken.

— Odotan nyt esityksiä virkamiehiltä.

Valtuustosalin keskustelu meni ajoittain ryhmien väliseksi nokkailuksi ja kun yhteistä linjaa ei tahtonut oikein löytyä, valtuuston puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) palautti salia järjestykseen:

— On muistettava, että tämä ei ole työpaja. Esitykset tulevat virkamiehiltä.

Verotaso pidetään vielä ennallaan

Samaa mieltä oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

Hänen mukaansa hallitus kyllä ottaa valtuuston keskustelun evästykseksi. Hän muistutti, että monet talouteen vaikuttavat seikat ovat kaupungin omissa käsissä.

Verokeskustelussa on hänen mukaansa kuitenkin aina ollut enemmän tunnelatausta sen sijaan, että verotus olisi nähtävä tulolähteenä.



Omassa talouskatsauksessaan Aholainen huomautti, että talouden ennusteet ovat toistaiseksi epävarmoja. Siitä syystä kaupunki lähtee edelleen valmistelemaan ensi talousvuotta nykyisen verotuksen pohjalta.

Aholaisen mukaan hallitus ei ole muuttamassa parisen viikkoa sitten esiteltyä budjetin virkamiesversiota.

Valtuuston enemmistö oli maanantaina samaa mieltä.

Hallituksen pohjaesitys oli, että Mikkeli pitää verotuksen ennallaan. Kunnallinen tuloveroprosentti on 20,50.

Valtuusto hyväksyi linjan, mutta joutui äänestämään asiasta. Kristillisdemokraattien Liisa Ahonen esitti veroon 0,50 prosenttiyksikön korotusta eli veroksi 21 prosenttia. Häntä kannatti vihreät.

Vesa Vuorela Mikkeli tarkkailee sote-yhtymä Essoten menoja. Kaupunki pelkää, että joutuu kuntaosuuksissa tuntuviin lisämenoihin.



Ahonen perusteli korotusesitystä velkaantumisen hillitsemisellä tilanteessa, jossa korot ovat nousussa, investoinnit suuria ja käyttötalouden säästöesitykset eivät tehoa riittävästi.

Vihreiden Minna Pöntisen mukaan keskustelussa ei ole ollut uskottavia säästökeinoja. Hänen mukaansa nykytilanteessa on joko vähennettävä menoja tai lisättävätuloja ja itse asiassa miettiä molempia.

Korotusesitys hävisi äänestyksessä 42–9.

Mittavat investoinnit tulopohjaan nähden

Kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli budjettiluonnoksen pari viikkoa sitten, mutta totesi maanantaina, että sen jälkeen on uutta tietoa riskeistä.

Kesän ajan verotuloennuste tarjosi Mikkelille kohtuullista verotulokasvua, mutta nyt tuoreet tilitystiedot osoittavat, että verotulokertymä on runsaan miljoona euroa ennakoitua pienempi.

Mikkelillä on seuraavan viiden vuoden aikana edessään lähes 200 miljoonan euron investointiohjelma.



Yhtä tyly tieto kuuluu sote-kuntayhtymä Essotelta. Viimeisimpien tietojen mukaan Essote menot ylittyvät noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kun Mikkelin on yhtymän suurin jäsenkunta, kuntalaskutus nousisi kaupungin osalta jopa yli seitsemän miljoonaa euroa.

Halosen mukaan tämä tietää sitä, että ”alkaa olla jo perustelut kirjata alijäämä”. Hänen mukaansa ensi vuoteenkin kohdistuu samanlainen Essote-paine.

Muutenkin riskit kasaantunut. Essoten menot ja verokertymä saavat seuraukseen vielä taantuvan suhdanteen ja jatkuvan väen vähenemisen.

Mikkelillä on seuraavan viiden vuoden aikana edessään lähes 200 miljoonan euron investointiohjelma.

— Se on aika mittava tulopohjaan nähden. Se tietää investointien siirtoja tai lisävelkaa. Aika tiukassa paikassa ollaan, totesi Halonen.

Sama sote-vääntö ennenkin

Essoten arvosteluun vastasi pariin otteeseen Eero Aho (kok.), joka on Essoten valtuuston puheenjohtaja.

Hän myönsi menoylitykset, mutta muistutti, että terveydenhuollossa avuntarvetta on vaikea ennustaa etukäteen. Hänen mukaansa sote ei ole mikään jätevedenpuhdistamo.



Kun keskustelussa huomautettiin Essoten mittavista rakennusinvestoinneista, Aho tähdensi, että kulut eivät tule rakennuksista, vaan toiminnasta.

Aholainen puolestaan muisteli, että kun sote oli kuntien omana toimintana, sama sote-menojen vääntö oli Mikkelinkin valtuustossa joka kerta.

— Sotessa oli 5—10 miljoonan alimitoitus koko ajan.

Aholaisen mukaan palvelut on kuitenkin tarjottava, eikä ”sotessa ole säästövaroja”.

Verotus säilyy ennallaan myös muissa Etelä-Savon kunnissa. Mäntyharjussa veroprosentista jouduttiin äänestämään. Valtuutettu Timo Kuoksa (sd.) esitti, että veroprosenttia korotettaisiin nykyisestä 19.75 prosentista 20,5 prosenttiin. Äänestyksessä esitys sai taakseen seitsemän ääntä.

Tuloveroprosentit vuonna 2019

Mikkeli: 20,50

Pieksämäki 22,00

Juva 20,75

Puumala 20,00

Mäntyharju 19,75

Pertunmaa 21,50

Hirvensalmi 20,00

Kangasniemi 20,75

Juttuun on lisätty klo 20.00 kuntien ensi vuoden tuloveroprosentit