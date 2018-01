Vanhanen Sipilän puheenjohtajaspekuloinnista: ”Vaaleilla on aina merkitystä puheenjohtajalle, mutta Sipilä tekee omat ratkaisunsa” Tiistaina keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhasen kampanjassa on vuorossa Etelä-Savo. Puoluejohtaja Juha Sipilä käy vaalijuhlassa patistamassa keskustaväkeä oman ehdokkaan taakse. Tero Ponto Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen toi kampanjansa tiistaina Etelä-Savoon. Mikkelissä tilaisuus oli kauppakeskus Stellassa.



Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen ei lähemmin halua puuttua keskustan puoluejohtajan, pääministeri Juha Sipilän näkemykseen siitä, että presidentinvaalin tulos heijastuu myös Sipilän omaan jatkoratkaisuun.



Sipilä totesi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että presidentinvaalin tuloksella voi olla vaikutusta keskustan kentän tukeen ja sen myötä myös siihen, mitä hän itse tekee, kun pitää päättää puoluejohtajan paikan hakemisesta.



Vanhasen mukaan kyseessä on kokonaan Sipilän oma asia.

— Puheenjohtaja tekee ratkaisunsa sen mukaan, mitä parhaaksi näkee, sanoi Vanhanen tiistaina Mikkelin kampanjatilaisuutensa tunnelmissa.

Vanhanen on itsekin johtanut keskustaa ja myöntää, että ”vaalien merkitys on puheenjohtajalle aina olemassa”.



Sipilän kommenttia Vanhanen kehottaa lukemaan tarkasti.

— Hän teki päättelystä ketjun. Pitää katsoa tarkkaan, mitä hän sanoi. Näyttää siltä, että julkisuudessa sanomaa on pelkistetty.



Vanhanen pohtii, että Sipilän lausuma osoittaa hänen suhtautumistaan presidentinvaaliin.

— Tulkitsen, että Sipilä on sitoutunut keskustan kampanjaan. Hänen perusluonteensa on sellainen.



”Ei ole puhdas henkilövaali”



Viimeisimmissä mielipidemittauksissa Vanhasen kannatus on vaatimaton.

Merkittävää on myös se, että mittausten mukaan keskustan äänestäjätkään eivät kaikki ole Vanhasen takana. Keskustassa näyttäisi olevan paljon Sauli Niinistön kannattajia.

Presidentti ei pääse taustastaan eroon. Matti Vanhanen



Vanhanen myöntää asetelmat, mutta ei ole tilanteesta erityisen huolissaan.

— Loppusuora ratkaisee. Viimeiset haastattelut vakuuttavat äänestäjät.

Vanhasen mukaan presidentinvaali ei kaikesta huolimatta ole puhdas henkilövaali.

— Henkilö tuo arvomaailmansa mukanaan. Presidentti ei pääse taustastaan eroon, sillä kyse on arvoista.

— Presidentti voi puolustaa esimerkiksi alueellista eheyttä. Niin minä teen.



Ykköskaarti peesaa kampanjaa



Vanhanen kiersi tiistaina Etelä-Savoa tosissaan. Kampanjapäivän aikana hän vieraili Mikkelissä, Pieksämäellä ja iltapäivän lopulla Savonlinnassa.

Tiistaina illalla Juvalla ohjelmassa on keskustan vaalijuhla, jossa mukana on myös Sipilä.



Kampanjasatsauksesta kertoo se, että maakuntapäivän aikana seurueessa olivat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä puoluesihteeri Jouni Ovaska.

— Etelä-Savo on tärkeä alue ja tärkeä maakunta. Kampanjassa on hyvä vaihe.

Vanhasella on tammikuun kuluessa sata tapahtumaa eri puolilla maata.

Tavoite on saada Niinistön etumatkaa kiinni ja varmistaa vaalin toinen kierros.



— Kannatusluvuissa tulee vielä yllättäviä muutoksia. Vasta nyt on herätty kampanjoihin. Oletus oli, että avaus olisi ollut tuossa itsenäisyyspäivän aikoihin, mutta kävi ilmi, että se siirtyi vuodenvaihteen yli.



— Kaikki tietävät, että 2–3 viikkoa ennen vaaleja on se vaihe, jossa herätellään äänestäjät.



Vanhanen perää Niinistöltä Nato-selitystä



Vanhasen mukaan ehdokkaiden yksilötentit herättävät äänestäjät parhaiten.

Niinistön hän haastaa vaalien kynnyksellä keskustelemaan Suomen Eurooppa-politiikan ja Naton suhteesta.



Vanhanen sanoo ihmettelevänsä Niinistön tapaa yhdistellä unionia ja Natoa.

Hän laskee, että Niinistö näkee EU:n ja Naton lähentymistä ja kun Venäjä tekee johtopäätöksen, että ne ovat sama asia, on Suomen aika hakea Nato-jäsenyyttä.

— En kannata tätä ajattelua enkä Nato-jäsenyyttä. Niinistö voisi tuoda näkemyksensä selvemmin esille, siis avata logiikkansa.



— Viimeiset kuusi vuotta on mennyt niin, ettei olla keskusteltu Nato-jäsenyydestä, mutta mitä tapahtuu seuraavan kuuden vuoden aikana, kysyy Vanhanen.