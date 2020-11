Mikkelin vs. johtava rakennustarkastaja irtisanoutui maanantaina – Kaupunki hakee rakennusvalvontaan työntekijöitä kolmeen vakanssiin

Pitkäaikainen rakennustarkastaja Juha Häyrinen sanoo, että rakennusvalvonnassa työmäärä on kohtuuton ja että tarkastajia on liian vähän. Mikkeli lupaa täyttää vakanssit, mutta varoittelee, että talvella lupakäsittelyt saattavat vielä venyä.

Mikkelin kaupunki hakee lähiaikoina peräti kolmeen vakanssiin uutta työntekijää kaupungin rakennusvalvonnassa.

Maanantaina rakennusvalvonnasta jättivät irtisanomisensa rakennustarkastaja Juha Häyrinen ja LVI-tarkastaja Henri Varis.

Rakennustarkastaja Janne Tervo jätti paikkansa jo lokakuussa.

Häyrinen on tällä hetkellä vs. johtava rakennustarkastaja, sillä johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka on opintovapaalla ensi kevääseen saakka.

Mikkelin rakennusvalvonnan tilanteesta on viime aikoina ollut keskustelua.

Häyrinen jätti lokakuun lopulla rakennusvalvonnan työntekijöiden edustajana kaupunkityönantajalle kirjelmän, jossa henkilöstö vaati kaupunkia puuttumaan poikkeukselliseen työpaineeseen.

Häyrinen selittää omaa irtisanoutumistaan työmäärällä.

– Ei ole muuta syytä kuin kohtuuton työmäärä. Olen viime ajat tehnyt kolmen henkilön työt.

Isoja kohteita kesken

Häyrinen selittää työmäärää muun muassa sillä, että Tervolle kuuluneet isot rakennusvalvonnan asiat, muun muassa Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo ja uusi jalkapallohalli sekä keskustan kerrostalorakentaminen ovat päätyneet nyt Häyrisen pöydälle.

– Sen voin sanoa, että en lähde rakennusvalvonnasta ovat paukkuen. Hoidan nämä työt loppuun ennen kuin joulukuun puolella jätän rakennusvalvonnan.

– Tällä kertaa vain päätin ajatella itsekkäästi.

Häyrinen sanoo lähtevänsä yksityiselle sektorille maankäytön ja rakentamisen asiantuntijatehtäviin. Janne Tervo puolestaan lähti Jyväskylän kaupungin teknisen toimeen. Henri Varis on siirtymässä opetustehtäviin.

Häyrisen mukaan Mikkelin rakennusvalvonnassa on liian vähän rakennustarkastajia työmäärään nähden.

Vakansseja on kuusi. Paikkoja on ollut auki yksi ennen maanantain irtisanoutumisia.

Mikkelin tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että vakanssit täytetään. Hakuilmoituksia julkistetaan lisää kuluvan viikon lopulla.

Riihelä sanoo, että rakennusvalvonnan tilanne on tiedossa. Muun muassa työpaineisin puututtiin jo ennen kuin Häyrinen johtavan rakennustarkastajan asemassaan lähetti kirjelmän työnantajalle.

Lupakäsittelyt voivat venyä

Yhteydenpitoa ja palavereja on jo aloitettu. Myös Häyrinen sanoo, että työnantaja on puuttunut tilanteeseen.

– Rakennusvalvontaa kohtaan vuoden verran käyty julkinen myllytys on omiaan alentamaan kynnystä lähteä. Osaksi lähdöt ovat normaalia urakiertoa. Poikkeuksellisen paljon niitä nyt silti sattui tähän syksyyn, sanoo Riihelä.

Riihelä ennakoi, että vaikka vakansseja lähdetäänkin täyttämään, lupakäsittelyissä saattaa talven mittaan tulla venymistä. Riihelä myös muistuttaa, että kaupungin säästötoimissa henkilöstösäästöjä ei kohdennettu rakennusvalvontaan.

Juha Häyrisen irtisanoutumisesta kertoi ensimmäisenä Ristiinalainen-lehti.

