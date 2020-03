Anttolan luonto ja Ristiinan kalliomaalaukset tarjoavat matkailijalle jotain sellaista, mitä muilla ei ole

Kotimaanmatkailu on lähtöisin Saimaalta. Nyt Järvi-Suomen vetovoima halutaan palauttaa.

Vanhassa matkailujulisteessa valkokylkinen laiva höyryää saaristomaisemassa.

Vesi on sinistä, puut vihreitä, taivas sees. Taustalla siintää järvenselkä.

Juliste on 1930-luvun lopulta: Saimaa, Loveliest in Finland.

Pitää paikkansa, mutta kovin vähän on matkailijoita ihailemassa näitä maisemia.

– Koko Suomen kotimaanmatkailu on peräisin Saimaalta, sanoo Mikkelin kehittämisyhtiön Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Vielä 1970-luvun alkupuolelle saakka Saimaan matkailu oli niin vilkasta, että saattoi puhua kotimaanmatkailun keskuksesta.

Mitä se on nyt? Tuhansien järvien imago on jäänyt taka-alalle, ja Järvi-Suomesta harva matkanjärjestäjä tietää mitään.

Paul Söderström Vanha matkailujuliste 1930-luvun lopulta.

Vähintään kolmen viime vuosikymmenen ajan matkailun panostukset ja yhteiskunnan tuet on suunnattu Lappiin.

– Matkailualueista kansainvälisesti tunnetaan vain Lappi ja Helsinki. Tähän on nyt herätty. Siihen on saatava muutos.

Häkkinen lähestyi muutama vuosi sitten Visit Finlandia yhdessä muiden Järvi-Suomen alueen toimijoiden kanssa.

– Viime vuodet Visit Finland on tehnyt hyvää työtä. Lakelandia on rakennettu aidosti kansainväliseksi matkailukohteeksi.

– Työ piti aloittaa nollasta. Mökkilomaperinne kantoi hiljaisten vuosikymmenten yli, mutta tässä on pitkä polku edessä.

Saimaalla markkinoinnista ei kokonaan luovuttu, mutta ilman valtion tukea omat voimat eivät riittäneet. Myöskään uudistumiseen ei panostettu riittävästi.

Kohteet ovat valmiina: luonto ja kalliotaide

Mökkiloman rinnalle on nyt nostettu muitakin kärkiä ja rakennettu uudelleen Saimaa-brändiä.

– Sisällön pitää vain olla aitoa ja totta, Häkkinen sanoo.

Häkkinen rakentaa Mikkelin seudulle kahta kansainvälistä Saimaan järviluontoon perustuvaa matkailukohdetta.

Kohteet ovat itse asiassa jo valmiina: luonto ja esihistoriallinen kalliotaide.

Mikkelin Anttolassa on poikkeuksellisen hienoa järviluontoa ja Ristiinassa kansainvälisestikin tunnetut Astuvansalmen kalliomaalaukset.

– Kysyntää kyllä on. Tarvitaan vain tuotteistamista ja markkinointia.

Ensimmäiset tunnustelut Anttolassa ja Ristiinassa tehtiin syksyllä 2018 Mikkelin kaupungin matkailustrategian tavoitteiden pohjalta.

Kyse on paikallisten ihmisten ja toimijoiden projektista, jossa kaupungin kehittämisyhtiö Miksei on työrukkanen. Projektinvetäjä on haussa, samoin aluekehitysrahoitus.

Anttola on sananmukaisesti jo kuin luonnostaan luontokeskus: on Saimaata, Luonteri, saaristoa ja valmiita polkureittejä sekä Neitvuori. Marjoja, sieniä ja kalavesiä riittää.

Anttolaan ei ole tarkoitus rakentaa erillistä luontokeskusta, ainakaan aluksi. Pääpaino on verkottumisessa.

– Mahdollisuuksia on vaikka mihin. Palveluja on tarjolla. Ne pitää vain saada koottua ja tuotteistettua.

Häkkinen maalaa kuvion, jossa yhdessä paikassa tutustutaan perinneruokiin, toisessa vaikka kalastetaan tai harrastetaan kalliokiipeilyä.

Häkkisen mukaan kansainvälistä matkailijaa kiinnostavaa tarjontaa löytyy eteläsavolaisesta arjesta.

– Ulkomainen matkailija on valmis maksamaan aidoista elämyksistä.

Ristiinassa istutaan Häkkisen sanoin lähes kultakimpaleen päällä.

– Astuvansalmen kalliomaalaukset ovat uskomattoman kiinnostavia. Eurooppalaiset matkailualan kollegat melkein haukkovat henkeään, kun meillä on tarjota tällaista.

Eurooppalaisissa matkailuoppaissa mainitaan Astuvansalmi. Häkkinen kertoo tyypillistä tarinaa: italialainen pariskunta matkusti matkailusesongin ulkopuolella Suomeen ja Ristiinaan varta vasten katsomaan Astuvansalmen kalliomaalauksia.

– He kyselivät, että miten paikalle pääsee. Ei siinä auttanut muu kuin järjestää näille kahdelle ihmiselle auto ja vesimatka.

Vesa Vuorela Astuvansalmen kalliomaalaukset Saimaan Yövedellä kiinnostavat ulkomaisia matkailijoita.

Kiinnostava paikka vaikeasti tavoitettavissa

Yöveden Astuvansalmen kalliomaalauksilla on vieraillut kävijöitä ainakin 40 eri maasta.

Ulkomainen matkailija on valmis maksamaan aidoista elämyksistä. — Maisa Häkkinen

Ongelmia kuitenkin on. Kalliomaalaukset ja sinne johtava polku ovat yksityisellä maalla, eivätkä intressit aina satu yhteen.

Paikalla on pieni laituri, johon vesimatkoja järjestää säännöllisesti vain yksi yritys.

Häkkinen haluaa koota paketin, joka tyydyttää maanomistajia, matkailualaa ja Museovirastoa. Kalliomaalaukset on sen verran arvokas kokonaisuus, että paikka pitää turvata.

– On saatava aikaan yhteinen toimintamalli, koska matkailijat menevät paikalle joka tapauksessa tavalla tai toisella.

Anttolan luontokeskus ja Ristiinan kalliotaide heijastuvat koko Saimaan alueelle.

Imatralla keskustaan pitävä Saimaan Geopark on mukana osatoteuttajana. Savonlinnan seutu linkittyy mukaan oman Saimaa-matkailuprojektinsa kautta.

Tulevaksi kesäksi Anttolaan ja Ristiinaan perustetaan opastuspisteet.

Tavoite on, että vuoden 2025 tienoilla tarjolla on kaksi kansainvälisesti tunnettua matkailukohdetta.

Aikanaan Mikkelin seudun ja Saimaan luontomatkailutarjonta on yhtä vetovoimainen kuin vaikkapa pääkaupunkiseudun Nuuksio.

Massamatkailua ei edes haluta

Massamatkailua ja tuhansien petipaikkojen lomakeskuksia Häkkinen ei Saimaan rannoille odota eikä edes halua.

Ongelma on kuitenkin se, että matkailualan yritykset ovat pieniä ja hajallaan.

– Toisaalta yrittäjät ovat sitoutuneita yritykseensä, mutta kasvusysäykseen tarvitaan myös 2–4 veturiyritystä, jotka verkostoituvat pienempien kanssa.

Luontoa on Suomessa joka paikassa, mutta Saimaan rannat erottuvat edukseen. Tähän luottaa anttolalainen matkailuyrittäjä Katriina Noponen.

– Meillä on monipuolinen luonto Suomen suurimman ja Euroopan neljänneksi suurimman järven, Saimaan, rannalla keskellä maaseutua aivan kaupungin kupeessa.

Löydön kartanossa Ristiinassa on historiaa vaikka muille jakaa. Sotilassuku Dunckerin koti tarjoaa nykyisin majoitus- ja ravintolapalveluja. Saimaa ei liplattele aivan kartanon portilla, mutta veden ja Astuvansalmen kalliomaalausten arvo on selvä.

– Kalliomaalaukset on oikeastaan ainoa merkittävä asia, josta Ristiina ja Mikkeli tunnetaan kansainvälisesti, tuumii rittäjäpariskunta Heikki ja Aila Alanko.

Taru Hokkanen Löydön kartanon yrittäjäpariskunta Aila ja Heikki Alanko antavat täyden tukensa Astuvansalmi-hankkeelle.

– Tätä ei ole täällä edes kunnolla tajuttu. Toivottavasti jatkossa tajutaan.

Luontomatkailu vetää nuoriakin

Noponen näkee Anttolan luontokeskushankkeessa pelkkiä positiivisia elementtejä. Tekemistä tosin riittää.

– Saimaan markkinointi on viime vuosina edennyt huimasti, mutta silti sen hyödyntämisessä on vielä opittavaa.

– Tietoisuus näkyy muun muassa matkailublogeissa. On hyvä, että esimerkiksi kehittämisyhtiö Miksei on tuonut kansainvälisiä matkailualan toimijoita tutustumaan meidän seutuumme.

Noposen mökkimajoitusyrityksellä on vakioasiakkaansa. Matkailijat tulevat paikalle nimenomaan luonnon ja vesien, sienien ja marjojen sekä ihan vain pelkän rauhan ja hiljaisuuden vuoksi.

– Anttola on maaseututaajama palveluineen kaupungin kyljessä. Sijainti on hyvä, jos haluaa poiketa lomallaan myös muissa Saimaan rannan kaupungeissa, kuten Savonlinnassa tai Lappeenrannassa.

Asiakaskunnassa on meneillään sukupolvenvaihdos.

– Nuorten kiinnostus luontomatkailua kohtaan on kasvamassa.

– Anttolalle ja erityisesti Luonterille on ominaista erämaisuus, jossa vuorottelevat mosaiikkimainen vesimaisema, kalliot sekä maa- ja metsäalueet.

Seuraavaksi tarvitaan lisää markkinointia, luontokohteiden tuotteistamista sekä verkottumista.

– Ensimmäiseksi oman alueen ihmisille pitää tehdä tiettäväk-si, mitä kaikkea merkittävää meillä on tarjolla.

Löydön kartanon Alangot peräävät yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkottumista. Astuvansalmi on helmi, mutta tuote ei ole myyntikunnossa.

– Astuvansalmen saavutettavuus on varsin heikko. Polkuyhteyttä ei ole saatu, vaikka jo pelkkä kävely metsän läpi kalliomaalauksille on monelle matkailijalle elämys.

Ristiinan Kallioniemestä on kesäkaudella venekuljetus Yöveden kalliomaalauksille. Alangot tuumivat, että onneksi on tai muuten nähtävyyden tavoitettavuus olisi todella kehno.

– Kalliotaidekeskus on hyvä hanke. Meillä on tarjota sellaista, mitä muilla ei ole, Aila Alanko sanoo.

– Liikkeelle on päästävä mahdollisimman nopeasti ja saatava markkinoija. Heti ei tarvitse olla valmista, mutta tavoitteena pitää olla helposti ostettavissa oleva valmis tuote.