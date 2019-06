Essoten valtuuston puheenjohtajisto on vastannut vihreiden Essote-valtuutetun Tiia Raution aloitteeseen: Luottamusta ei tarpeen mittauttaa, ei moitittavaa

Sote-kuntayhtymä Essoten hallitus ei ryhtyne enää mihinkään jatkotoimiin johtonsa luottamuksen selvittämisessä. Valtuuston puheenjohtajisto esittää hallitukselle, että vihreiden Essote-valtuutetun Tiia Raution jättämä aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Puheenjohtajisto katsoo, että kuntayhtymän ei ole tarkoituksenmukaista mittauttaa johtavien viranhaltijoiden ja jäsenkuntien välistä luottamusta.

Rautio esitti toukokuussa aloitteen Essoten johdon luottamuksen mittaamisesta valtuustolle.

Aloitteeseen ovat vastanneet Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.), ensimmäinen varapuheenjohtaja Helvi Marttinen (kesk.) ja toinen varapuheenjohtaja Pirkko Ihanamäki (sd.). He ovat tulkinneet Raution tarkoittavan aloitteessaan kuntayhtymän hallitusta, johtajaa, vastuualuejohtajia ja hallinnon johtajia.

Kolmikko toteaa kuntayhtymän hallituksen toiminnan vastaavan yhtymän ja kuntalain vaatimuksia. He näkevät, ettei toiminnassa ole moitittavaa. He korostavat, että virkajohdon osaamis- ja kokemustaso on todettu vastaavan heiltä vaadittua virkatehtävää jo silloin, kun heidät valittiin virkoihin.

Puheenjohtajisto on valmistellut vastauksen Essoten hallituksen esityslistalle. Hallitus käsittelee asian torstain kokouksessaan.