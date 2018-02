Sisäilmaongelmista kärsivä Mikkelin Urheilupuiston koulu saa mojovan lahjoituksen — Koulun entisten oppilaiden työstä kasvoi 30 000 euron osakesalkku Lahjoituksia ovat saamassa myös muut mikkeliläisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot. Vesa Vuorela Urheilupuiston koulu oli ennen Mikkelin Tyttölyseo ja siinä toimi myös lukio. Ajan saatossa kouluun ovat päässeet pojat, sen nimi on vaihtunut ja lukio on lopetettu.

Sisäilmaongelmista kärsivä Mikkelin Urheilupuiston koulu saa nyt vaihteeksi hyviä uutisia. Koululle ollaan antamassa suuri, noin 15 000—20 000 euron lahjoitus.

Rahat luovuttaa Mikkelin Tyttölyseon seniorit ry eli yhdistys, jonka perustivat vuonna 1953 koulun silloiset oppilaat.

Yhdistyksen tarkoitus oli lujittaa oppilaiden keskinäisiä suhteita ja ylläpitää yhteydenpitoa kouluun. Viime vuosikymmeninä vanhan tyttölyseon toiminnan, nimen ja yhteiskunnan muutokset ovat vähentäneet kiinnostusta yhdistystä kohtaan. Niinpä nykyinen hallitus on päättänyt lopettaa sen.

- Toiminta on hiipunut jo pitkään. Aktiivista jäsenistöä ei ole, eikä tämän hallituksen jälkeen enää tule uutta, hallituksen puheenjohtaja Tiina Toivakka sanoo.

"Tunnemme rahojen käytöstä suurta vastuuta"

Hallitus on suunnitellut yhdistyksen lopettamista ja konsultoinut lakimiehiä jonkin aikaa. Harkintaa on tarvittu, sillä yhdistyksellä oli kiinni osakkeissa yli 30 000 euroa. Rahat on nyt kotiutettu tilille.

On nykyaikaa muistaa, ettemme ole tässä maailmassa yksin.

Hallituksen jäsenet luulivat, että varat olisivat kertyneet jäsenistön testamenttilahjoituksista, mutta ilmeisesti kyseessä ovat etenkin 50- ja 60-luvulla myyjäisistä ja arpajaisista saadut rahat.

- Rahat on laitettu hyviin suomalaisiin yhtiöihin ja ne ovat tuottaneet hyvin. Olemme itsekin hämmästyneitä summan suuruudesta. Tunnemme sen käytöstä suurta vastuuta, Toivakka sanoo.

Yhdistys on jakanut stipendejä ja tukenut Urheilupuiston koulun erilaisia hankkeita alusta asti. Nyt kun toiminta loppuu, isoin osa yhdistyksen varoista kohdistetaan juuri Urheilupuistolle uuden perustettavan rahaston kautta.

Toivakan mukaan tarkkaa summaa ei ole vielä päätetty, mutta se on noin 15 000—20 000 euroa. Urheilupuiston koulu voi käyttää summan miten itse haluaa — esimerkiksi stipendeihin tai muihin hankintoihin.

Toiseksi isoimmalla summalla autetaan Naisten pankkia, joka tukee kehitysmaiden naisten ja tyttöjen koulutusta ja toimeentuloa.

- On nykyaikaa muistaa, ettemme ole tässä maailmassa yksin, Toivakka perustelee hallituksen päätöstä.

Rahaa annetaan myös Mikkelin Musiikkiopistolle perustettavaan stipendirahastoon sekä mikkeliläisille nuorisotyötä tukeville järjestöille.

Lahjoitukset luovutetaan ja niistä kerrotaan tarkemmin 16.3. Urheilupuiston koululla järjestettävässä tilaisuudessa.