Pieksämäen viemäritulvan aiheutti murtuma runkoputkessa – ”Verkosto on meillä kaikkiaan tosi hyvässä kunnossa”

Pieksämäen Kontionpuistossa sijaitsevan kerrostalon keskiviikkoisen viemäritulvan jäljet on saatu siivottua. Talon kellariin tulvi keskiviikkona runsaasti jätevettä, joka täytti tiloja jopa puolen metrin korkeuteen asti.

— Rakenteisiin mahdollisesti aiheutuneista vaurioista ei ole vielä täyttä varmuutta. Vahinkokartoittaja on vielä tulossa, mutta muuten suoraa omaisuusvahinkoa ei tullut paljoa, verkostopäällikkö Ari Haikarainen Pieksämäen Vedestä kertoo.

— Suurin piirtein yksi kuormalavallinen tavaraa poistettiin autotalleista kastuneina. Lisäksi mattoja ja muuta on mennyt pesulaan.

Tukoksen aiheuttaja selvisi torstaina, kun runkoviemäriä kuvattiin sisäpuolelta. Runkoputkesta löytyi katkeama, jonka syystä ei ainakaan toistaiseksi ole tietoa.

— Putki on tällä hetkellä toimintakunnossa ja se on tarkoitus vaihtaa maanantaina. Viikonlopun yli sen kuntoa tietysti tarkkaillaan, Haikarainen selvittää.

Kaikkiaan Pieksämäen vesi- ja viemäriverkosto on Haikaraisen mukaan hyvässä kunnossa.

— Jos verrataan valtakunnalliseen tasoon, verkosto on meillä kaikkiaan tosi hyvässä kunnossa. Reilusti, reilusti keskimääräistä paremmassa kunnossa. Tämäkin nyt vaurioitunut linja on saneerattu 1990-luvulla. Siellä on pistemäinen murtuma, joka menee normaalin viemäritoiminnan piikkiin.

Pieksämäen Veden alueella on Haikaraisen mukaan alle kymmenen viemäritukosta vuodessa. Tukoksia voi syntyä, vaikka kaikki olisi periaatteessa kunnossa.

— Viemäreihin pistetään paljon sellaista tavaraa, joka ei kuulu sinne ollenkaan. On terveyssiteitä, topsipuikkoja, kortonkeja ja tekohampaitakin. Kun putkea torstaina huuhdeltiin imuautolla, sieltä tuli vastaan esimerkiksi metallihaarukka, ja johonkinhan tavara putkessa kasaantuu, Ari Haikarainen muistuttaa.

Yksi tukoksia nykyisin lisäävä tekijä on putkissa kulkevan veden määrän väheneminen.

— Jos viemäreissä ei kulje vettä, tukoksienkin todennäköisyys kasvaa. Monissa kiinteistöissä on siirrytty vähävetisiin vessanpönttöihin, eikä se välttämättä ole viemärin kannalta hyvä juttu, vaikka sitä muuten onkin. Eihän tavara kuiviltaan putkessa pyöri, vaan tarvitsee vettä kaverikseen.